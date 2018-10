N205 van Haarlem naar Nieuw-Vennep is slimste weg van de wereld

NOORD-HOLLAND - Auto's die met elkaar communiceren en intelligente verkeerslichten: het wordt allemaal getest op de N205. Daarmee is Noord-Holland een voorbeeld voor de wereld. Ook maakt het van de N205 misschien wel de 'slimste' weg van de wereld.



De N205 wordt regelmatig gebruikt om het nieuwste van het nieuwste op het gebied van 'smart mobility' te testen. Dat houdt in dat de provincie op de weg slimme technieken voor een betere doorstroming en verkeersveiligheid onderzoekt.



"Alle verkeerslichten zenden hier hun status uit. Ze zenden uit welke kleur licht het op dat moment is en welke kleur het gaat worden. Daardoor kun je als automobilist weten welke kleur het gaat worden en erop reageren", zegt onderzoeker van TNO Eymert van Rooy.



De komende jaren investeert de provincie in dat soort nieuwe technieken. Daarmee wordt naar een betere bereikbaarheid van de regio en een meer leefbare omgeving gestreefd. "We zijn aan het kijken hoe we dit soort dingen nu al kunnen onderzoeken, maar ook hoe we ze nu al kunnen inzetten zodat het verkeer veiliger wordt."

Reacties

19-10-2018 19:14:37 Emmo

Quote:

slimste weg van de wereld Ik hou m'n hart vast. Ik hou m'n hart vast.

19-10-2018 19:20:22 stora

1 x een computerstoring en alles loopt in het honderd.

19-10-2018 21:35:26 vaughn

Quote:

1 x een computerstoring en alles loopt in het honderd.

Oppassen geblazen dan, want je mag er maar tachtig.... :-) Oppassen geblazen dan, want je mag er maar tachtig.... :-)

19-10-2018 21:52:08 omabep

Maar even serieus, ik hoop dat het inderdaad allemaal veiliger wordt hierdoor maar dan moeten ze wel dat soort auto's aan iedereen uitdelen anders duurt het nog decennia voordat het echt veilig is.



Laatste edit 19-10-2018 21:54 Ik weet ook altijd welke kleur het gaat worden als ik de stoplichten nader, maar die communicatie mag van mij wel wegblijven, stel je voor dat mijn auto ineens verliefd wordt op de auto ernaast dan moet je maar afwachten of je ooit nog aankomt op je bestemming met al dat geklets naar elkaar toe.Maar even serieus, ik hoop dat het inderdaad allemaal veiliger wordt hierdoor maar dan moeten ze wel dat soort auto's aan iedereen uitdelen anders duurt het nog decennia voordat het echt veilig is.

19-10-2018 22:53:03 venzje

Alleen dat uitzenden van die kleur, dat doen ze met zichtbare signalen, dat is wel handig.



Laatste edit 19-10-2018 22:53 Ik rij er dagelijks, maar ik heb nog nooit iets bijzonders gemerkt.Alleen dat uitzenden van die kleur, dat doen ze met zichtbare signalen, dat is wel handig.

19-10-2018 23:25:59 allone

@venzje :

Alleen dat uitzenden van die kleur, dat doen ze met zichtbare signalen, dat is wel handig. QuoteAlleen dat uitzenden van die kleur, dat doen ze met zichtbare signalen, dat is wel handig.



oh,



Laatste edit 19-10-2018 23:28 hoe moet ik me dat voorstellen?oh, hier staat iets meer, ... maar ik heb helemaal geen cruise control, ben ik de enige hier in NL?

19-10-2018 23:31:25 allone

@omabep :

Ik weet ook altijd welke kleur het gaat worden als ik de stoplichten nader QuoteIk weet ook altijd welke kleur het gaat worden als ik de stoplichten nader



Doet me aan die Belgenmop denken van die man die voor rood licht stopt en zegt 'goh, mooie kleur'.. dan wordt het groen, en ook die kleur wordt bewonderd. Het wordt oranje.. ook wel een mooie kleur. Het wordt weer rood en dan zegt de Belg 'die heb ik al gezien', en gaat rijden.

Ja, ik weet het, hij is flauwer dan flauw. ja, en het geheim is dat na groen oranje komt, en dan rood, en dan weer groenDoet me aan die Belgenmop denken van die man die voor rood licht stopt en zegt 'goh, mooie kleur'.. dan wordt het groen, en ook die kleur wordt bewonderd. Het wordt oranje.. ook wel een mooie kleur. Het wordt weer rood en dan zegt de Belg 'die heb ik al gezien', en gaat rijden.Ja, ik weet het, hij is flauwer dan flauw.

19-10-2018 23:34:14 Mamsie

Er vliegt hier een helikopter rond en ik hoor ook sirenes. Ergens weer flink kak aan de knikker, vrees ik. @allone : Maar eigenlijk wel leuker dan leuk.Er vliegt hier een helikopter rond en ik hoor ook sirenes. Ergens weer flink kak aan de knikker, vrees ik.

19-10-2018 23:37:03 allone

@Mamsie : woon jij in een criminele buurt of zo? woon jij in een criminele buurt of zo?

19-10-2018 23:41:06 Mamsie

@allone : Nee hoor, maar de A15 is niet heel ver weg.

19-10-2018 23:43:12 Emmo

@allone :

... maar ik heb helemaal geen cruise control, ben ik de enige hier in NL? Quote... maar ik heb helemaal geen cruise control, ben ik de enige hier in NL?

Ik wilde het nog laten inbouwen maar met €750 was het met iets te prijzig.



@allone :

@Mamsie : woon jij in een criminele buurt of zo? Quotewoon jij in een criminele buurt of zo? Hier nog eentjeIk wilde het nog laten inbouwen maar met €750 was het mette prijzig.Ergens in het (wilde) westen, geloof ik...

19-10-2018 23:43:43 allone

@Mamsie : ah zo, ja dat gebeurt hier ook regelmatig, als er ongelukken op de A73 of A2 zijn.

19-10-2018 23:45:07 allone

@Emmo :

Ergens in het (wilde) westen, geloof ik... QuoteErgens in het (wilde) westen, geloof ik... en wij in het rustige oosten? en wij in het rustige oosten?

19-10-2018 23:47:32 allone

@Emmo ik ook.. zolang als het duurt.. er staat ons weer eens een verhuizing te wachten



Laatste edit 19-10-2018 23:48 ik ook.. zolang als het duurt.. er staat ons weer eens een verhuizing te wachten

