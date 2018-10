Uber-chauffeur ontvoert en betast passagier die in slaap valt

Een chauffeur van taxidienst Uber in New York wordt aangeklaagd voor het ontvoeren en betasten van een vrouwelijk passagier. De vrouw had de chauffeur ingeschakeld om haar thuis te brengen en viel onderweg in slaap.



Uit rechtbankdocumenten blijkt dat de vrouw om 23.30 uur werd opgepikt in New York. Ze vroeg aan de 24-jarige Uber-chauffeur om haar thuis te brengen in de plaats White Plains, een klein uur rijden.



Toen de passagier in slaap viel, veranderde de chauffeur de route naar Boston. De vrouw werd wakker toen de chauffeur met zijn hand onder haar shirt zat. Hij friemelde aan haar borsten. De vrouw probeerde haar telefoon te pakken, maar die werd afgepakt. De chauffeur reed daarna gewoon door.



De vrouw werd uiteindelijk achtergelaten langs de snelweg I95 bij de plaats Branford. Ruim anderhalf uur rijden van de plek waar ze was opgepikt. Ze herinnerde zich het kenteken van de chauffeur.



Om het allemaal nog erger te maken, bracht Uber haar horrorrit ook nog in rekening. Ze kreeg een factuur van 1000 dollar (ruim 860 euro) gepresenteerd voor een rit van New York naar Boston.



De chauffeur bracht ook geld in rekening voor het schoonmaken van de auto, omdat de vrouw zou hebben overgegeven. Uber heeft de vrouw wel haar geld teruggegeven.

Reacties

19-10-2018 11:13:38 allone

goede service goede service

19-10-2018 11:35:18 omabep

Zo, die is brutaal.

19-10-2018 12:14:49 DrZiggy

S Los van alle andere "problemen", is dat een behoorlijk uurloon. Zelfs als je er van uitgaat dat de chauffeur nog terug moet en dus eigenlijk "dubbele tijd" nodig heeft, hebben we het over bijna $300 per uur.

19-10-2018 12:23:56 SamuiAxe

Dat is een reisafstand van ongeveer 3.5 uur per auto, dus retour zou de reistijd uitkomen op ruim 7 uur. Daarmee verlaagt het uurloon zich tot ruim $142,00.. @DrZiggy : Ze werd gefactureerd voor de rit New York - Boston.Dat is een reisafstand van ongeveer 3.5 uur per auto, dus retour zou de reistijd uitkomen op ruim 7 uur. Daarmee verlaagt het uurloon zich tot ruim $142,00..

19-10-2018 13:18:16 DrZiggy

S @SamuiAxe : Dat is inderdaad beter, zeker als je ook nog schoonmaak kosten meerekent en een provisie aan Uber.

19-10-2018 13:29:46 venzje

Quote:

De chauffeur bracht ook geld in rekening voor het schoonmaken van de auto, omdat de vrouw zou hebben overgegeven. Tuurlijk!

De Tuurlijk!De vomit fraud van Uber-chauffeurs is inmiddels berucht in die streken.

