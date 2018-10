Coca-Cola slaat bal mis met nieuwe slogan

In Nieuw-Zeeland is een reclameboodschap van Coca-Cola viraal gegaan. De slogan moest een leuke mix worden van Engels en de taal van de oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Zeeland, te reo Maori. Maar dat liep helemaal fout.



Voor de inheemse bewoners van Nieuw-Zeeland was het even schrikken, want er stond namelijk “Hallo, dood!” ‘Kia ora’, betekent dus hallo. Coca-Cola wou de Engelstalige bevolking niet vergeten en voegde daarom er de Engelstalige uitdrukking ‘mate’ (makker) aan toe. Maar in te reo Maori betekent hetzelfde woord ‘dood’.

Reacties

18-10-2018 18:59:47 stora

Oudgediende



WMRindex: 12.466

OTindex: 1.444

Goede reclame toch.

Coco cola zegt dus , drink dit niet want dan ga je dood.

18-10-2018 19:08:45 merlinswit

Oudgediende



WMRindex: 3.839

OTindex: 2.915

In te reo???? daar kan ik niets van maken. Er stond dus "Kia ora, mate."

18-10-2018 19:13:03 Emmo

Stamgast



WMRindex: 37.056

OTindex: 19.831





Volgens hetzelfde programma is "Kia ori mate": "Om te sterven".



Inderdaad goed reclame,



Laatste edit 18-10-2018 19:14 @merlinswit : Als ik de tekst goed lees is "te reo Maori" "de taal Maori", hoewel "Google Translate" er niks van bakt.Volgens hetzelfde programma is "Kia ori mate": "Om te sterven".Inderdaad goed reclame, @stora

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: