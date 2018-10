Aha! Zo moet je dus kaas raspen

Geraspte kaas, wie houdt er niet van? Al is het natuurlijk niet altijd evident om je keuken proper te houden als je in het wilde weg begint te raspen. Maar nu blijkt dat we kaas altijd al fout geraspt hebben.De ontdekking werd gedaan door Twitteraar @beasymss. Uit het filmpje dat ze deelde, blijkt dat je de rasp op z'n kant moet leggen en de kaas langs boven moet raspen. Op die manier kan je de kaas makkelijk in de rasp verzamelen en zonder morsen op je spaghetti bolognese doen.