Briefjes van 50 en 20 euro dwarrelen door Groningen: politie vraagt vinders geld in te leveren

Zijn het vogels? Is het afval? Nee, het zijn briefjes van 50 en 20 euro die door de lucht dwarrelen. Meerdere Groningers doken er dinsdag op af toen ze het zagen in de buurt van het Noorderplantsoen.



Een getuige zag hoe mensen er gretig op doken. Ook de politie was aanwezig. ,,Ik heb geen idee waar het geld vandaan kwam en of het echt is. Het was in ieder geval een bijzonder gezicht'', zegt ze tegen stadsblog Sikkom.



De politie bevestigt het verhaal. Een verwarde man strooide rond 15.00 uur verschillende geldbiljetten rond. Of de biljetten echt zijn wordt onderzocht. De man is meegenomen naar het bureau en de politie doet onderzoek naar de herkomst van het geld.



En de eerlijke vinders? Hoe gaat het daarmee? De politie vraagt mensen die geld hebben gevonden dit weer in te leveren bij het bureau.

