Utrechtse agenten halen 12-jarige automobilist van de weg

Een 12-jarige jongen heeft in Utrecht levensgevaarlijke situaties veroorzaakt. De knaap was achter het stuur van een auto gekropen en met een passagier van 16 een stuk gaan rijden.



Agenten kregen de auto in de gaten op de Nijldreef. Volgens de politie viel de rijstijl meteen op. "We zijn er achteraan gegaan, want de bestuurder gedroeg zich opvallend gevaarlijk", aldus woordvoerder Martin de Wit.



Op de Haarlemmerhoutdreef werd de chauffeur klemgereden en ontdekten de agenten hoe jong hij was. De minderjarige bestuurder en zijn bijrijder zijn opgepakt en in de boeien geslagen.



