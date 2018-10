MBO-studenten moeten schapen hoeden om goede leider te worden

Menig student van het MBO College Airport in Hoofddorp keek gek op toen 'schapen hoeden' op het cursusprogramma verscheen. "Ik dacht: wat heeft dit met logistiek te maken? Maar er zit wel een gedachte achter", zegt student Soufyan Maayouf.Schaapsherder Paul Bos in Rijsenhout leert de studenten de kneepjes van het vak. Zijn boerderij ligt bij het Fort van Aalsmeer, waar ook zijn kudde in de buurt graast. De studenten Logistiek van het MBO College Airport kijken wat onwennig als ze zonder met elkaar te kunnen overleggen de schapen moeten drijven. Dit moeten ze ook nog eens doen zonder te praten."Van een groep dieren kun je veel leren als het gaat om leiderschap en samenwerken", zegt schaapsherder en cursusleider Paul Bos. "De kudde heeft een natuurlijke leider en hoeft niet te vergaderen. Door daar met de studenten naar te kijken, leren ze over hun eigen leidinggevende vaardigheden.""Altijd beter dan in het klaslokaal zitten toch?", zegt student Jermaine Jairam. Net als de andere klasgenoten vond hij het leuk om deze uitdaging aan te gaan. "En het was moeilijker dan gedacht!" Zijn klasgenoot Soufyan geeft toe dat hij het wel een leuke ervaring vond.Het is een van de cursussen die de studenten van het MBO College Airport in Hoofddorp krijgen om hun persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen. Bij boer Bos doen de studenten ook aan yoga en karate en hebben ze filosofische gesprekken. Het lijkt effect te hebben. "Studenten komen opeens op tijd, weten wat ze willen met hun toekomst. Dat is wat we terug krijgen van stagebedrijven en horen van ouders", zegt Paul Bos enthousiast. "Daar doen we het voor."