Man wint per ongeluk twee keer de loterij in één dag

Een man uit de Australische staat Queensland mag zichzelf echt de grootste geluksvogel ter wereld noemen. Hij won op één dag maar liefst twee keer de grootste geldprijs bij de loterij.



De Australiër had maar liefst twee van de vier winnende inzendingen in rang één van de loterij. Deze uitzonderlijke trekking leverde hem twee keer een bedrag van 993.091 Australische dollar oftewel meer dan 1,98 miljoen Australische dollar in totaal.



De winnaar kwam het nieuws pas te weten toen de loterij hem zelf contacteerde. Hij verklaart zijn winst aan zijn bijgeloof. "Ik speel altijd met dezelfde nummers. Of ik nu ga stoppen met werken? Die kans is groot."

Reacties

17-10-2018 09:39:11 allone

Oudgediende



hij is dus de grootste ongeluksvogel, als ik het goed begrijp?

de grootste geluksvogel ter wereld hij is dus de grootste ongeluksvogel, als ik het goed begrijp?

zoveel ongeluk wil ik ook wel hebben



zoveel ongeluk wil ik ook wel hebben

17-10-2018 09:48:55 Mamsie

Oudgediende



Nou ja, geld maakt toch niet gelukkig dus dat klopt!



Nou ja, geld maakt toch niet gelukkig dus dat klopt! Nou ja, geld maakt toch niet gelukkig dus dat klopt!

17-10-2018 09:51:13 stora

Oudgediende



Was die man niet dronken, dan zie je alles dubbel.

