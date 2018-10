Fendi slaat de bal mis met vagina-sjaal

Wie zou een sjaal van 750 pond of zo'n 850 euro willen betalen dat lijkt op een vagina? Bij modemerk Fendi zijn ze overtuigd dat er wel degelijk een markt voor is.Fendi koos niet alleen voor een opvallend patroon, ook de naam heeft een dubbelzinnige toets. De 'Touch of fur sjawl' kost maar liefst 850 euro en is uitgesproken roos met een randje van valse bont. Wie de sjaal omslaat, ziet echter iets heel anders. Een aandachtige Twitter merkte zelfs op dat de gelijkenis met een vagina nog groter werd als je de foto van het kledingstuk ondersteboven draait.