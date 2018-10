Oscar reed onwel geworden man klem: Ik dacht, dit is niet goed

De politie noemt hem een held. Oscar Abels voorkwam maandagochtend een ernstig ongeval op de A5 door een automobilist klem te rijden die achter het stuur onwel was geraakt. "Ik zag hem van de linker vangrail naar de rechter vangrail schieten. Ik dacht: dit is niet goed."Volgens de politie had het incident 'heel naar' kunnen aflopen als andere automobilisten niet hadden ingegrepen op de snelweg bij Amsterdam.Oscar (22) was dus één van die 'helden', al noemt hij zichzelf niet zo. De twintiger was onderweg naar zijn werk, vertelt hij tegen RTL Nieuws, toen hij de auto de vangrail in zag schieten. "Ik hoorde een klap. Die let niet goed op, dacht ik eerst."Toen hij de auto ook tegen de andere vangrail zag botsen, realiseerde hij dat er wat anders aan de hand moest zijn. "Ik dacht: hij is onwel. Ik ben toen gas gaan geven om ernaast te kunnen gaan rijden en toen zag ik die meneer schuimbekkend tegen het raam liggen."Omdat de auto vooruit bleef rollen, besloot Oscar zijn auto vóór hem stil te zetten. Ook andere automobilisten schoten te hulp. "Ik wilde de sleutel uit het contactslot halen en de handrem aantrekken, maar we kregen de deur niet open." De auto van de man botste uiteindelijk tegen die van Oscar en kwam zo tot stilstand.Samen met een andere automobilist sloeg Oscar vervolgens het raam van de man in met een sleepkabel. "Toen ging het heel snel. Hij was niet aanspreekbaar. Hij ademde wel, ik denk dat hij een epileptische aanval had gekregen."Oscar zegt dat alles 'automatisch' ging. Hij besefte pas wat er gebeurd was toen de ambulance en de politie kwamen aanrijden. "Toen de agenten met me stonden te praten, stond ik even te trillen, op zich ging het daarna wel." Oscar is vervolgens 'gewoon' naar zijn werk gereden.De man is naar het ziekenhuis gebracht. Hij is inmiddels weer aanspreekbaar. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend.Of Oscar de schade aan zijn auto vergoed krijgt, weet hij nog niet. "Ik heb me daar nog niet mee bezig gehouden."