Politie valt binnen wegens 'bankoverval' terwijl personeel verstoppertje speelt

De politie van de Engelse stad Birmingham is afgelopen woensdagochtend binnengevallen in een bankkantoor, nadat een getuige had gemeld dat daar een overval aan de gang was. Niet bleek minder waar: de werknemers van de bank waren simpelweg verstoppertje aan het spelen.



Toch wilde de politie achteraf de 'alerte' getuige nog bedanken. "Bedankt aan de burger die een vermoedelijke overval meldde bij een bank in Birmingham vandaag, nadat die zag hoe personeelsleden zich onder hun bureaus verstopten...", aldus een agent op Twitter. De lokale politie liet niet na om na de melding dat het personeel van een NatWest-filiaal zich onder bureaus zat te verstoppen, met man en macht in de bank binnen te vallen. Het bleek te gaan om een onschuldige activiteit in het kader van teambuiding, in de vorm van een spelletje verstoppertje. Het incident leidde voorspelbaar genoeg tot algehele hilariteit op sociale media. "Zeg me alsjeblieft dat hier bodycam-beelden van zijn", luidde het onder meer op Twitter. "Idioot grappig. Maar wie speelt er nu verstoppertje op het werk????", vroeg een ander zich af. "Ik weet niet of ik nu moet lachen, in shock moet zijn of het hoofd moet schudden. Maar wel goed dat jullie de burgers beschermen", vindt een andere Twitteraar dan weer. De 'teambuilding' kreeg mij NatWest dus een onverwacht einde, maar de bank probeert er toch het beste van te maken. "We zullen met onze medewerkers praten om ervoor te zorgen dat ze allemaal iets leren uit dit incident", communiceerde het bedrijf droogweg.

Reacties

16-10-2018 15:58:16 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 31.653

OTindex: 65.745

Wat weet het verschil tussen een bank en een kinderdagverblijf?

Wie het weet mag het zeggen.

16-10-2018 17:05:18 Emmo

Stamgast



WMRindex: 36.968

OTindex: 19.809

@Mamsie : Op een kinderdagverblijf wordt er serieus gewerkt

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: