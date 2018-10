Raadselachtig luchtalarm in Renkum: Het was niet het alarm van de hulpverlening

RENKUM - In Renkum ging maandagmorgen enkele keren het luchtalarm af. Dat melden diverse inwoners, onder meer via Twitter.



Het alarm ging rond 7.45 uur af en tegen 8.30 uur nog eens. Diverse inwoners vermoedden dat er iets aan de hand was bij papierfabriek Parenco, maar de fabriek meldt dat daar geen alarm is geslagen.



De gemeente laat weten dat er in elk geval niets aan de hand was in Renkum. Later in de ochtend voegde ze eraan toe dat het niet om het alarm gaat van de hulpverleningsdiensten. De politie onderzoekt waar het geluid vandaan komt.



In de uiterwaarden bij Heteren was in het weekend een kampement ingericht, waar werd stilgestaan bij de slag om de Betuwe in de Tweede Wereldoorlog. Daar stonden ook originele luchtalarmen, bevestigt Bauke Huisman van de organisatie. 'Die zijn zaterdag en zondag gebruikt, maar bij mijn weten vanmorgen niet. Het zou kunnen, maar het lijkt me niet.'

16-10-2018 12:42:59 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 67.299

OTindex: 29.665

niemand lijkt gemerkt te hebben dat er op dat moment iets buiten Renkum een vliegende schotel landde die snel weer vertrok toen het alarm afging

