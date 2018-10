Schattig redmiddel UvA tegen tentamenstress: knuffelen met puppy's

De Universiteit van Amsterdam opent tijdens de tentamenweek een heuse 'puppyroom'. Het idee is dat studenten onder het toeziend oog van professionele hondenbegeleiders mogen knuffelen met de diertjes.



Puppy's knuffelen zou een geweldige manier zijn om de stress even helemaal te vergeten. Verschillende Universiteiten waren de UvA al voor met hetzelfde concept, zoals de Universiteit in Bristol, Northampton en Nottingham. En nu is dus ook de Amsterdamse universiteit om.



Mensen met honden zouden een lagere bloeddruk hebben in stressvolle situaties. Het spelen met honden kan zelfs de geluksstofjes dopamine en serotonine in de hersenen aanmaken, zegt Gordon Trevett van University's Centre for Sport tegen de BBC.



Volgens Catvertise, het dierencastingbureau dat voor de puppy's zorgt, heeft deze actie echter ook een belangrijke functie voor de hondjes zelf. 'Het is een goed moment voor de dieren om te socialiseren en kennis te maken met nieuwe locaties.'



De puppyroom is geopend op 22 en 23 oktober tussen tussen 14.00 en 16.00 uur en vindt plaats in de Doelenzaal, Singel 425. De knuffelsessie is wel al volledig volgeboekt. De gelukkige studenten die zich op tijd hebben aangemeld krijgen 15 minuten de tijd om volledig te ontstressen.

Reacties

Hopelijk worden de puppies niet helemaal gestresst

Oh, ik kan me levendig voorstellen dat je daar helemaal van ontstresst..Lijkt me heerlijk om tussen een aantal puppies te zitten om te knuffelen. Daar hoef je niet persé een student voor te zijn!

