Achtergelaten rotzooi bij Ziggo Dome zorgt voor verontwaardiging onder buitenlandse BTS-fans

De rotzooi die fans van de Zuid-Koreaanse popgroep Bangtan Boys (BTS) buiten de Ziggo Dome hebben achtergelaten, zorgt onder de internationale aanhang van de groep voor veel verontwaardiging.De, zoals ze ook wel genoemd worden, Zuid-Koreaanse Beatles stonden zaterdagavond voor het eerst in Nederland. De show was binnen luttele minuten uitverkocht. Vanwege de enorme populariteit stonden fans dagenlang te wachten buiten de Ziggo Dome.Het kamperen voor de concertzaal ging gepaard met het maken van veel troep, zo blijkt uit foto's en beelden op social media. Alles was er terug te vinden rondom de Arena Boulevard: etensresten, slaapmatjes, slaapzakken, reddingsdekens en gaat zo maar verder.Lees ook: Wachtende fans voor K-popgroep: 'Als het concert begint ga ik keihard gillen!'De internationale fans van BTS, ook wel bekend onder de naam ARMY (de afkorting staat voor Adorable Representative MC for Youth), reageren op Twitter onder de hashtag #BTSinAmsterdam boos, meldt het AD.'Dit is niet OK. Wij smeken jullie om alsjeblieft jullie verantwoordelijkheid te nemen en de rotzooi op te ruimen. Afgezien van het feit dat jullie fans zijn, is het nooit OK om afval achter te laten onder welke omstandigheden dan ook. Ruim alsjeblieft op. Dit is hoogst teleurstellend', schrijft LYWTxARMY.'Uhm ik wil niet brutaal zijn maar wtf is er aan de hand met sommige Army's in Amsterdam? Hebben jullie dan geen manieren of respect? Ruim die rotzooi op en stop met het zo respectloos te zijn tegenover de autoriteiten. Denk eens hoe teleurgesteld BTS zou zijn als ze zagen hoe jullie je gedragen', schrijft een Zuid-Koreaanse fan.Lees ook: Uren in de rij en honderden euro's kwijt voor best plekje bij G-Dragon'Ik walg van deze beelden. Het lijkt er eerlijk gezegd op dat BTS sommigen van jullie moet leren hoe je respectvol moet zijn en geen viezigheid achter te laten. Jungkook zou flauwvallen als hij dit zou zien', reageert weer een andere fan. Jungkook is één van de leden van BTS. Hij was 15 jaar oud toen de boyband in 2013 debuteerde.Inmiddels is de rommel voor de Ziggo Dome opgeruimd door medewerkers van de popzaal en gemeentereinigers. Ook hebben enkele fans van de groep meegeholpen.