Telefoonverbod op universiteit: onvoldoende als je appt tijdens de les

Op de sociale faculteit van de Erasmus Universiteit is het gebruik van mobieltjes en laptops tijdens sommige lessen helemaal verboden. Wie toch zit te appen of te googelen, kan een onvoldoende krijgen.



Bij de studies psychologie en pedagogiek van de Rotterdamse leerinstelling werken studenten in het eerste en tweede jaar samen aan een casus. Dat doen ze door discussie in subgroepjes en het poneren van deelvragen.



Na raadpleging van literatuur volgen er een presentatie en een toets. Tijdens deze lessen mag geen gebruik worden gemaakt van mobieltjes of laptops. De discussie neemt tijdens de les een centrale rol in.



Volgens de universiteit vallen het niet-appen en niet-googelen onder 'professioneel gedrag'. Als zij een depressieve cliƫnt tegenover zich hebben zitten, kunnen ze ook niet op hun telefoon kijken, zegt directeur Onderwijs Guus Smeets in het AD.



Hij verwacht van de studenten dat zij 'actief meedoen', zoals dat later op de werkvloer ook van hen wordt verwacht. "Wie niet reageert als de tutor vraagt of de telefoon kan worden weggestopt, kan een onvoldoende krijgen."



Dat gebeurt overigens zelden, zegt Smeets, want de sociale controle onder de volwassen studenten is groot. En anders weet hij de studenten wel te overtuigen door hen uit te leggen dat een 'opengeklapt scherm' de interactie en de kwaliteit van de discussie in de weg staat.

Wie niet reageert als de tutor vraagt of de telefoon kan worden weggestopt, kan een onvoldoende krijgen." De tutor moet niet vragen maar gewoon opdracht geven dat die dingen opgeborgen moeten worden.



De tutor moet niet vragen maar gewoon opdracht geven dat die dingen opgeborgen moeten worden.

Hij of zij kan ook zeggen, lever je mobiel maar in. @Mamsie , als iedereen weet dat je bij die lessen geen mobiel mag gebruiken dan staat zo'n vraag gelijk aan een opdracht.

