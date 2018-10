Automobiliste moet 720 euro betalen na uur parkeren op Wenckebachweg

Een automobiliste die iets meer dan een uur parkeerde op een bedrijfsterrein aan de H.J.E. Wenckebachweg in Amsterdam Oost moet daarvoor uiteindelijk honderden euro's betalen. Dat heeft de kantonrechter deze week bepaald.



De vrouw parkeerde op woensdagochtend 3 januari van dit jaar op een terrein van een bedrijf, dat niet was afgesloten met een slagboom. Wel stond er een bord waarop stond dat er betaald moest worden voor parkeren.



De automobiliste reed na ongeveer een uur weg van het terrein. Er stond echter een kentekenregistratiesysteem van het bedrijf Taxa-Meter Centrale B.V. (TMC), dat overigens ook op de Wenckebachweg is gevestigd. Later kreeg ze een brief waarin stond dat ze 4,20 euro parkeergeld en 50 euro administratiekosten moest betalen.



Ze weigerde dat bedrag te betalen. De vrouw zegt het bord niet te hebben gezien en vond het vreemd dat ze op een terrein van een bedrijf parkeergeld moest betalen. Omdat ze niet meteen betaalde, kwam er een bedrag van 300 euro bovenop. Ook toen wilde de automobiliste niet betalen.



TMC sleepte de vrouw daarom voor de rechter. Die geeft de automobiliste ongelijk. Volgens de rechter is er een overeenkomst tussen TMC en de automobiliste ontstaan toen ze het terrein op reed, ook al zegt ze het bord niet te hebben gezien.



'Van bestuurders die gebruik willen maken van een parkeerplaats mag in zijn algemeenheid worden verwacht dat zij de nodige moeite doen om zich ervan te vergewissen dat het parkeren op de gekozen parkeerplaats is toegestaan, en zo ja, onder welke voorwaarden', stelt de rechter. 'Dat gedaagde dit heeft nagelaten, is een omstandigheid die voor haar rekening en risico dient te blijven.'



Doordat de vrouw ook nog de proceskosten van ongeveer 320 euro moest betalen, komt het totale bedrag dat ze kwijt is na de parkeeractie op zo'n 720 euro.

Reacties

15-10-2018 13:18:43 stora

Dus je krijgt een rekening thuis met 50 euro administratiekosten (wat in mij ogen al erg veel is) en als je dan niet betaalt gelijk een bedrag van 300 euro er bovenop.

En de rechter vond dat ook niet een beetje veel?

Zit de rechter of diens vrouw misschien in het bestuur van dat bedrijf?

Ik dacht nog niet o lang geleden gelezen te hebben dat de overheid al dat soort kosten omlaag wilde hebben, zodat het redelijk is.

15-10-2018 13:31:18 botte bijl

@stora :

Amsterdam heeft het....

het is wel zorgelijk als je één boete niet kunt betalen en die uitstelt, dat je daardoor uiteindelijk in de schuldhulp kunt raken Amsterdam heeft het....het is wel zorgelijk als je één boete niet kunt betalen en die uitstelt, dat je daardoor uiteindelijk in de schuldhulp kunt raken

