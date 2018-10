SM-meesteres sleept gemeente voor de rechter

Is BDSM mogelijk zonder seksuele handelingen uit te voeren? Over die vraag ruzieden de gemeente Almere en een BDSM-meesteres uit Almere dinsdag bij de rechtbank. De vrouw sleepte de gemeente voor de rechter omdat ze vreest dat ze haar broodwinning kwijtraakt.



De vrouw kreeg de afgelopen jaren verschillende controles in haar woning in de Almeerse Muziekwijk. De gemeente wil geen seksuele inrichting toestaan in woonwijken. Bij een tweede onaangekondigde controle werd er volgens de gemeente een complete SM-studio gevonden. Ook adverteert de meesteres op websites. De gemeente eist nu met een dwangsom dat de vrouw geen commerciële seksuele activiteiten meer uitvoert.



De vrouw zegt dat zij die advertenties heeft verwijderd. Zij zegt dat ze nu in haar woning een vorm van BDSM (staat voor BD & DS & SM, oftewel ‘Bondage and Discipline’, ‘Dominance and Submission’ en ‘Sadism and Masochism’) beoefent, waarbij geen seksuele handelingen worden verricht. Volgens gemeente kan dat niet, maar als het toch klopt wat de meesteres zegt, hoeft ze volgens de gemeente ook niet bang te zijn voor een dwangsom.



De rechter doet over twee weken uitspraak.

Reacties

14-10-2018 16:17:58 stora

Oudgediende



WMRindex: 12.412

OTindex: 1.443

Dan is er iemand die thuiswerkt en dus niet de file's langer maakt en dan is het ook niet goed.

14-10-2018 16:21:52 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 31.639

OTindex: 65.699

@stora : Nee, je moet het andersom zien. Die files komen naar háár toe!

14-10-2018 16:29:47 stora

Oudgediende



WMRindex: 12.412

OTindex: 1.443

@Mamsie , dan vind ik het ook wel logisch dat ze die kerels met een zweep van haar afslaat.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: