Tim [8] levert 63 speelgoedauto's af bij zieke kinderen in Alkmaar

ALKMAAR - De 8-jarige Tim en zijn vriendje Bart [6] hebben maar liefst 63 miniatuurauto's van Max Verstappen bij het ziekenhuis in Alkmaar afgeleverd. De jongens stonden er tweeënhalve week bijna dagelijks voor bij de supermarkt om zegeltjes in te zamelen.



Ruim 2.000 zegeltjes haalden Tim en Bart samen op. Daarvoor kregen ze ruim 60 speelgoedauto's die naar de kinderafdeling van het Noordwest Ziekenhuis in Alkmaar zijn gebracht.



Tim had zijn eigen 'Verstappen-auto' snel bij elkaar gespaard en bedacht toen zelf dat hij dat ook voor anderen kon doen. "Voor kinderen die in het ziekenhuis liggen. Die willen vast ook wel zo'n auto", vertelde Tim ons eerder:



Met een volgeladen bolderkar brachten de jongens de autootjes vrijdag naar het ziekenhuis. Daar werden ze met open armen ontvangen. "We krijgen wel vaker cadeautjes, maar zo uniek als deze actie komt bijna niet voor", stelt Esther Kraakman van de kinderafdeling van het ziekenhuis.



De jongens zijn er trots op: "We vinden het leuk, omdat we kinderen blij kunnen maken."

Reacties

14-10-2018 13:11:16 Mamsie

Oudgediende



Geweldige knulletjes, die zijn uit het goede hout gesneden.

14-10-2018 13:23:26 omabep

Oudgediende



Mooi gebaar en wat een inzet van deze jongens. Pluimpje hoor.

14-10-2018 15:52:11 HHWB

Oudgediende



T S Dat is nu eens aardig!

