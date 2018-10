Politie Belgie waarschuwt voor oplichters die je zogezegd een laptop laten voorschieten

Dinsdag kreeg de Belgische politiezone Westkust melding van een oplichtingszaak. Een 83-jarige man werd aan een bank in Nieuwpoort aangesproken door twee onbekenden in het Frans.



Een van de verdachten sprak het slachtoffer aan en deed alsof hij een leverancier van laptops was. De oplichter maakte de 83-jarige man wijs dat zijn zoon bij hem een laptop besteld had en dat de bejaarde man, zoals afgesproken met de zoon, de laptop moest voorschieten. Om zijn verhaal geloofwaardig te maken, deed de oplichter alsof hij de zoon telefonisch contacteerde voor de bevestiging.



De bejaarde man haalde 2.300 euro van zijn rekening en overhandigde het geld aan de oplichters. Bij thuiskomst stelde de bejaarde man vast dat hij in plaats van een laptop een croquemonsieurmachine (tosti-ijzer) overhandigd kreeg.



Een 78-jarige man werd ook werd aangesproken door het duo toen hij op wandel was in De Strandlaan in Sint-Idesbald. Hij ging echter niet op het aanbod in.



De verdachten verplaatsen zich in een zwart voertuig met vreemde nummerplaat. Beide mannen zijn ongeveer 1,75 meter groot, hebben kort haar en zijn ongeschoren. Eén van hen heeft een korte baard. Eén van de twee mannen is corpulent gebouwd.



"We willen de burgers vragen om alert te zijn en ons te verwittigen op het nummer 058 533 000 indien ze zelf de mannen opmerken of aangesproken werden", aldus de politie.

Een vreemd nummerbord, dat is misschien wel een Belgisch nummerbord

Worden mensen bij het ouderworden nu écht zo naïef of waren ze dat hun hele leven al?

