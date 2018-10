Eindelijk een fietspad tussen Beilen en Lheebroek, maar de auto moet nog wennen

Het felbevochten fietspad tussen Beilen en Lheebroek voldoet prima, maar automobilisten moeten nog wennen aan de nieuwe situatie.Veel automobilisten, die van Lheebroek richting Beilen rijden, maken niet of nauwelijks gebruik van de uitwijkstrook langs het asfalt. Gevolg: tegenliggers worden 'opgesloten' tussen de heg aan de ene kant en het tegemoetkomende verkeer aan de andere kant. Buitenspiegels gaan rakelings langs elkaar. Bestuurders beleven dagelijks angstige momenten. Het lijkt een kwestie van tijd dat de eerste schades worden gemeld.Wat is het geval? Om het vrijliggende fietspad te kunnen aanleggen, moest de naastgelegen weg smaller worden gemaakt. Maar geen nood: om passerende auto's toch voldoende ruimte te geven, werd langs de zuidkant van de weg een strook grastegels aangelegd. Als extra scheiding tussen fietsen en auto's werd een lange heg geplant.In een poging ervoor te zorgen dat beide weghelften gelijkwaardig zijn, werd de onderbroken middenstreep uitgegumd. Maar zeker bij zonnig weer lijken de strepen nog aanwezig, hoogstens wat verbleekt. En dat kan automobilisten sterken in hun opvatting dat ze enkel aan de goede kant van de streep moeten zitten om het goed te doen.Han Brommer uit Dwingeloo, de man die de veilige fietsroute van Dwingeloo naar Beilen op de politieke agenda wist te krijgen en zodoende als geestelijk vader van het fietspad te boek staat, voorspelde al dat het krap zou worden voor auto's. Al voordat de eerste schop de grond in ging, zag hij het risico van schades.Zover is het nog niet. De weg en het fietspad zijn gelegen op het grondgebied van Midden-Drenthe en Westerveld. Bij beide gemeenten zijn tot dusver geen gevallen bekend van elkaar schampende auto's. Beide gemeenten zien dan ook geen aanleiding om aan het begin en einde van de Mussels een bord te plaatsen dat automobilisten erop wijst gebruik te maken van de uitwijkstrook.,,Het is een nieuwe situatie. Dat vraagt om enige gewenning'', zegt de woordvoerster van Midden-Drenthe. Haar collega van Westerveld voegt eraan toe: ,,Dit is een erftoegangsweg, die dus eigenlijk is bedoeld voor bestemmingsverkeer. Bovendien is de maximum snelheid aan de Westerveldse kant 60 kilometer per uur.'' Voor alle duidelijkheid: op het Midden-Drentse deel mag maximaal 80 kilometer worden gereden.Niettemin laat de woordvoerster van Midden-Drenthe weten dat geregeld iemand even gaat kijken. ,,Wij houden een vinger aan de pols.''