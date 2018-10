Elektrisch rijden? Dan moet je je D-rijbewijs halen

Ondernemers en gemeenten die willen overstappen op elektrische taxibusjes, schoolbusjes of buurtbusjes hebben een probleem. De chauffeurs van deze elektrische bussen zijn namelijk verplicht om een aanvullend D-rijbewijs te halen. Het gaat om 15.000 chauffeurs. 'Onbegrijpelijk', zegt Steven van Eijk voorzitter van de RAI Vereniging.



Dat D-rijbewijs is een Europees ding: een busje weegt 3500 kilo, ga je elektrisch rijden, dan komt daar gewicht bij alsmede een andere Europese richtlijn. Nederland heeft weliswaar een ontheffing, maar die geldt ditmaal uitsluitend voor goederenvervoer en koeriersdiensten, niet voor personenvervoer. 'Misschien is er iets misgegaan bij de aanvraag', denkt Van Eijk, 'Wij zien die reden niet, het zijn exact dezelfde busjes die nu al op de weg zitten. Europese regelgeving voorkomt op deze manier de realisering van Europees wenselijke doelstellingen'. Van Eijk gaat ervanuit dat minister Van Nieuwenhuizen in Brussel aan de bel trekt.

12-10-2018 17:42:16 stora









Hebben ze in Brussel geen laptops en mobiele telefoons omdat ze speciaal in Brussel aan een bel moet gaan trekken.

12-10-2018 18:10:42 Emmo









@stora : Brussel loopt in meerdere opzichten achter op de rest van de wereld.

