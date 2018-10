Inwoners van Wenen moeten voortaan alcoholtest afleggen als ze met hond gaan wandelen

Hondeneigenaars in Wenen kunnen maar beter niet in dronken toestand gaan wandelen met hun huisdier. Baasjes van zogenoemde agressieve rassen mogen voortaan niet meer dan 0.5 promille alcohol in hun bloed hebben.



De maatregel werd ingevoerd nadat vorige maand een pitbull een kind van 1 jaar doodbeet. Zijn baasje had toen gedronken en greep daardoor niet in. Als een gevolg hiervan mogen eigenaars van rottweilers, bulterriërs, pitbullterriërs en mastiffs niet meer dan 0.5 promille in hun bloed hebben. Bovendien moeten ze het dier muilkorven en aan de leiband houden.

Reacties

12-10-2018 16:07:00 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 31.612

OTindex: 65.639

Quote:

De maatregel werd ingevoerd nadat vorige maand een pitbull een kind van 1 jaar doodbeet.



Misschien geen overbodige maatregel.

Honden die kindertjes doodbijten moeten naar mijn idee zéér zorgvuldig uitgelaten worden.

Nou weet ik het wel: iedereen denkt dat zijn hond dat niét doet maar evengoed gebeurt het wél. Misschien geen overbodige maatregel.Honden die kindertjes doodbijten moeten naar mijn idee zéér zorgvuldig uitgelaten worden.Nou weet ik het wel: iedereen denkt dat zijn hond dat niét doet maar evengoed gebeurt het wél.

12-10-2018 17:46:49 stora

Oudgediende



WMRindex: 12.367

OTindex: 1.440



Maar als we met de jongste herder lopen en er zijn kinderen aan het spelen met een bal, dan wringt hij zich in allerlei bochten om de bal te pakken.

Daarom mogen anderen ook nooit met hem wandelen wat hij trekt zich zo los als je er niet op bedacht bent.

En reken maar dat kinderen zich doodschrikken als die hard naar ze toe rent. @Mamsie , onze honden bijten niemandMaar als we met de jongste herder lopen en er zijn kinderen aan het spelen met een bal, dan wringt hij zich in allerlei bochten om de bal te pakken.Daarom mogen anderen ook nooit met hem wandelen wat hij trekt zich zo los als je er niet op bedacht bent.En reken maar dat kinderen zich doodschrikken als die hard naar ze toe rent.

12-10-2018 18:51:29 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 31.612

OTindex: 65.639

@stora : Jouw honden zijn gewoon hele lieve joekels die graag vriendjes maken.

12-10-2018 18:57:53 stora

Oudgediende



WMRindex: 12.367

OTindex: 1.440



Het zijn wel heerlijke honden.We vinden 4 honden te veel, dus toen er 1 overleed op haar 17de jaar gingen we richting 2 honden en toen kwam na een half jaar de kleine hond van mijn ouders erbij. Maar we willen er geen 1 kwijt



@Mamsie , de jongste herder wil gewoon de bal.maakt niet uit welke.Het zijn wel heerlijke honden.We vinden 4 honden te veel, dus toen er 1 overleed op haar 17de jaar gingen we richting 2 honden en toen kwam na een half jaar de kleine hond van mijn ouders erbij. Maar we willen er geen 1 kwijt

12-10-2018 19:02:10 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 31.612

OTindex: 65.639

@stora : Ik weet het. Jullie zijn dol op je dieren. En zo zou je het elke hond gunnen.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: