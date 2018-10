Agent redt Britse tv-journaal door BBC-presentatrice door spits te loodsen

BBC-presentatrice Fiona Bruce is gisteren door een behulpzame agent naar de studio begeleid, zodat ze op tijd het tv-journaal van zes uur kon presenteren.



De studio's in het Broadcasting House in West-Londen hadden technische mankementen, waardoor er geen live-uitzendingen mogelijk waren. De redactie moest daardoor halsoverkop uitwijken naar een noodlocatie in Westminster, ruim een kwartier rijden.



Veertig minuten voor de uitzending kwamen Bruce en haar collega's muurvast te staan in de beruchte Londense spits. De presentatrice besloot daarop een passerende politieauto aan te houden. De agent was bereid om het team naar de studio te begeleiden. "In de negentien jaar dat ik het nieuws presenteer, heb ik nog nooit zoiets meegemaakt", zei Bruce later.



Door de technische problemen heeft BBC News een tijd herhalingen moeten uitzenden op onder meer het kanaal BBC World Service. Later bleek dat de storing zat in het nieuwe redactiesysteem dat dit jaar is geïnstalleerd. De Britse omroep zegt dat de problemen nu verholpen moeten zijn.



Het was niet de eerste keer dat kijkers iets merkten van technische problemen bij de BBC. Eerder werkten de nieuwe robotcamera's niet goed: ze wilden niet op de presentatoren gericht blijven.

