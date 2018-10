Idioot of geweldig? Weervrouw presenteert met kind in draagzak





Met de actie wil de Amerikaanse weervrouw Susie Martin het dragen van een draagzak promoten. "Dit is een geweldig middel om de band tussen moeder en zoon te vergroten", zegt ze in een interview tegen ABC News.



Ze vervolgt: "Door de zak heeft mijn kind comfort en kan ik onderwijl gewoon mijn werk doen. Een ideale manier om te multitasken." Haar zoontje was vlak voor de live-uitzending in slaap gevallen.



Het filmpje is op sociale media al 1,2 miljoen keer bekeken. De meningen over de actie van de meteoroloog wisselen flink. "Je kind mee naar je werk nemen, getuigt van moed. Ik houd daarvan", vindt de één. Anderen vinden de actie van de weervrouw te idioot voor woorden. Ze noemen haar 'een enge moeder.' "Deze vrouw is ziek", twittert een Amerikaanse moeder.

12-10-2018 08:08:09 merlinswit

Oudgediende







Ik zie het probleem niet zo.

12-10-2018 08:12:38 allone

Oudgediende







Quote:

'een enge moeder.' "Deze vrouw is ziek" Typisch geval van 'the world is as you are' ofwel 'wat je zegt ben je zelluf' Typisch geval van 'the world is as you are' ofwel 'wat je zegt ben je zelluf'

12-10-2018 08:15:06 Sjaak

Moderator







Dat kind heeft er niet voor gekozen. Ik vind het te ver gaan. Er is ook helemaal geen noodzaak voor.

12-10-2018 08:18:20 allone

Oudgediende





OTindex: 66.727





Volgens mij is het alleen maar goed voor een klein kind om bij zijn moeder te zijn. Maar ik vraag me af of het ueberhaupt is toegestaan om kleine kinderen mee op de werkvloer te nemen? Als dit kind wat groter is, mag het dan tussen de elektriciteitskabels door kruipen? @Sjaak : gekozen? daar is het waarschijnlijk nog te klein voorVolgens mij is het alleen maar goed voor een klein kind om bij zijn moeder te zijn. Maar ik vraag me af of het ueberhaupt is toegestaan om kleine kinderen mee op de werkvloer te nemen? Als dit kind wat groter is, mag het dan tussen de elektriciteitskabels door kruipen?

12-10-2018 08:24:39 Emmo

Stamgast







Houd het kind er wat van over? Denk het niet. Daarmee is het totaal onbelangrijk.

12-10-2018 08:36:39 DrZiggy

Erelid







S Ze hebben het wel over een "One-year-old" maar hij ziet eruit alsof hij bijna twee is. En is ook nog "Zo groot als een driejarige" zegt de vrouw.



Zo'n kind moet niet "Uren in een zak hangen" zoals de vrouw zegt, die moet lekker kunnen lopen.

Natuurlijk is het fijn en makkelijk, maar dat kind heeft ruimte nodig om de wereld te ontdekken.



Als dit een keer nodig is bij wijze van uitzondering, heb ik er geen probleem mee. Maar als ik het zo lees is het eerder regelmaat dan uitzondering en dan vind ik het wel veel te ver gaan.

12-10-2018 09:18:26 allone

Oudgediende





OTindex: 66.727





: amen. @DrZiggy : ik neem aan dat als hij ouder wordt ook meer wil bewegen, en dat zelf wel aangeeft. Het lijkt me moeilijk een kind in een draagzak te stoppen of houden of forceren dat voortdurend wil bewegen .. @Emmo : amen.

12-10-2018 09:37:20 DrZiggy

Erelid







S



Als je het tegenovergesteld doet, een bewegelijke baby de hele dag in z'n loopwagentje, dan is dat ook slecht voor z'n ontwikkeling.



Laatste edit 12-10-2018 09:38 @allone : Als je een kind dag in dag uit in die zak houdt, gaat hij daar ook aan wennen. Dat kind weet niet beter, maar dat wilt nog niet zeggen dat het gezond is.Als je het tegenovergesteld doet, een bewegelijke baby de hele dag in z'n loopwagentje, dan is dat ook slecht voor z'n ontwikkeling.

12-10-2018 09:37:37 Mamsie

Oudgediende







Ik vind het kind al een beetje groot voor deze manier van vervoer.

Dat is leuk voor een baby maar dat is dit jochie allang niet meer.



En voor mama's rug zal het ook niet zo leuk zijn, denk ik.



Toch zou het leuk zijn om Eva Jinek op deze wijze op het scherm te zien.

12-10-2018 09:39:20 omabep

Oudgediende







In landen waar moeders op het land werken of nog in stammen leven worden de kinderen altijd meegedragen.



Ik zie het probleem niet tenzij het je werk belemmerd is er niets op tegen.



Maar een kindje kan ook liggen in een hoekje op een bedje waar hij of zij, want er bestaan ook nog dochters die graag bij de moeder zijn, rustig verder kan slapen.



Bij ons op kantoor stond vroeger ook een kinderwagen tot de baby daar niet meer in kon of geen borstvoeding meer kreeg kon het gewoon mee naar het werk. Zelf heb ik daar nooit gebruik van gemaakt.

12-10-2018 09:44:38 allone

Oudgediende





OTindex: 66.727



En ik denk niet dat 'er aan wennen' een probleem zal zijn, kinderen groeien en veranderen, en dat kun je niet tegenhouden. Het zou onnatuurlijk zijn voor een kind om passief in een zak te willen hangen.



@omabep : voor kleine baby'tjes is dat idd ideaal, als ze groter worden moeten ze kunnen bewegen.

Van dit kind in het artikel zien we alleen 1 momentopname, waarop hij slaapt. Wat hij de verdere dag doet weten we niet.. @DrZiggy : het kind dag in en dag uit in die zak laten lijkt me onmogelijk, dat wordt toch veel te oncomfortabel voor de moeder.En ik denk niet dat 'er aan wennen' een probleem zal zijn, kinderen groeien en veranderen, en dat kun je niet tegenhouden. Het zou onnatuurlijk zijn voor een kind om passief in een zak te willen hangen.voor kleine baby'tjes is dat idd ideaal, als ze groter worden moeten ze kunnen bewegen.Van dit kind in het artikel zien we alleen 1 momentopname, waarop hij slaapt. Wat hij de verdere dag doet weten we niet..

12-10-2018 11:14:32 Mamsie

Oudgediende







Ik heb ook wel eens mijn baby meegenomen toen ik wegens ziekte moest invallen in de apotheek van mijn toen nog apotheekhoudende huisarts.

Mijn dochter daar dus in haar reisweg geparkeerd onder een tafel waar ze rustig lag te slapen. Terwijl ik in de weer was met telefoon en medicijnen klaarmaken.



Maar ze heeft er toch iets aan overhouden: ze is nu al jaren apothekersassistente.

