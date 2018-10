Wie meer dan 100 kilo weegt, mag niet meer op Griekse ezel rijden

Ezels mogen in Griekenland geen personen meer dragen van meer dan 100 kilo of van meer dan een vijfde van hun eigen gewicht. De nieuwe regels komen er nadat dierenorganisaties aan de bel trokken omdat ezels in Santorini vaak zware toeristen de trappen opdragen. Veel dieren gaan daardoor door hun rug.De dierenmishandeling op Santorini zorgde afgelopen zomer voor ophef. Het pittoreske eiland met z'n doolhof van steile straatjes en trapjes trekt jaarlijks veel toeristen. Zij laten zich graag op de hellingen en steile trapjes vervoeren op de rug van ezels. Maar daardoor lijden de dieren aan ernstige rugproblemen.Onder meer via de facebookpagina Help the Santorini Donkeys werden afgelopen zomer foto's gedeeld die de wereld over gingen. Dierenactivisten waren geschokt. In navolging van het schandaal heeft het Griekse ministerie van plattelandsontwikkeling nieuwe wetten vastgesteld om het welzijn van de ezels te waarborgen.Volgens activisten stonden de dieren vaak de hele dag in de brandende zon en kregen ze te weinig water, waardoor de tegen de grond gingen.,,Eigenaars zijn verantwoordelijk dat hun dieren in goede gezondheid verkeren. Onder geen beding mogen dieren ingezet worden die zwanger, ziek of gewond zijn of waarvan de hoeven slecht onderhouden zijn. De dieren moeten dagelijks geschikt voedsel en vers drinkwater krijgen, in containers die minstens één keer per dag worden schoongemaakt. In hun stallen en waar ze werken moet desinfectiemiddel aanwezig zijn. En ze mogen geen gewicht meer dragen van meer dan 100 kilo of meer dan een vijfde van hun lichaamsgewicht."Dierenactivisten zijn tevreden. ,,De situatie in Santorini is al vele jaren aan de gang en het kan niet op één dag worden opgelost", zegt Elisavet Chatzi, die afgelopen zomer deelnam aan het protest. ,,Dankzij de internationale media-aandacht hebben we deze strijd gewonnen en deze nieuwe regels kunnen afdwingen."