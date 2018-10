Verdachten met overduidelijke plaksnorren vormen groot mysterie voor politie

Twee mannen met plaksnorren die begin deze maand zijn opgepakt aan de De Wittenkade in Amsterdam zorgen voor veel vragen bij de politie. De politie schakelt nu de hulp van het publiek in om te kunnen achterhalen wat de mannen daar deden. Bij de aanhouding schoot een agent één van de twee verdachten neer.



Een oplettende bewoner van de Staatsliedenbuurt tipte de politie vorige week. Zij vond twee mannen verdacht overkomen, mede omdat zij beiden overduidelijk een nepsnor opgeplakt hadden. Toen de agent arriveerde knoopte hij een gesprek met de mannen aan. Daarop renden de twee hard weg.



Toen de agent zag dat er door een van de mannen een wapen werd meegedragen, schoot hij één van de twee voortvluchtigen neer. De politie kon daardoor beide mannen aanhouden, maar het is nog steeds onduidelijk wat zij daar deden.



De politie doet een oproep in het programma Opsporing Verzocht of er mensen zijn die meer informatie hebben over het duo, of wellicht weten of er meer mensen bij betrokken zijn. 'Wij spreken graag met mensen die de mannen gezien hebben of meer weten wat zij die dinsdagochtend aan het doen waren in de ruime omgeving van de Van Beuningenstraat', zegt een woordvoerder.



De twee verdachten droegen op 2 oktober beiden een opvallende nepsnor. De eerste verdachte is een blanke man van 65 jaar en 1,90 m lang. Hij droeg die dag een blauwe muts, met witte en rode opdruk aan de achterzijde en een grijze regenjas met groene en blauwe vlakken. Ook had hij een opvallende bril op.



De tweede verdachte is een slanke blanke man, van 26 jaar en heeft een slank postuur. Hij droeg een oranje met blauwe jas en een gele motorhelm. Ook hij droeg die dag een opvallend brilmontuur.



Toen de agent zag dat er door een van de mannen een wapen werd meegedragen, schoot hij één van de twee voortvluchtigen neer.



En wie zegt dat dat wapen ook geen nep was.Net als de snorren,

Het lijkt Amerika wel, lekker schieten zonder te weten wat er aan de hand is.



En wie zegt dat dat wapen ook geen nep was.Net als de snorren,

Het lijkt Amerika wel, lekker schieten zonder te weten wat er aan de hand is.

Mysterie? Het was toch al heel snel bekend dat het om Heineken-ontvoerder Frans Meijer en zijn zoon gaat?

Ik vind het een uitstekende actie van de agent in kwestie! Neem het helemaal in je op Mamsie: Twee mannen die zich verdacht gedragen, als zij worden aangesproken door een agent zetten ze het op een rennen waarbij de agent een vuurwapen ziet! Dat MOET hij aannemen, hij mag niet denken dat het weleens een nepwapen kan zijn



Bovendien zwijgen ze in alle talen, anders zou de politie niet om inlichtingen vragen, je mag aannemen dat het hier wel degelijk om een paar doorgewinterde criminelen gaat..



Je weet veel lieverd, maar hier heb je duidelijk geen kaas van gegeten Je bent gewoon te lief



Ach kijk, ik heb @venzje 's reactie gemist: Heineken-ontvoerder en zijn zoon. Wat zei ik? Criminelen..

Ze wilden vast meer autoriteit uitstralen op Indische luchthavens.

Maar de mannen rennen WEG. Als hij nou naar zijn wapengrijpt of echt agressief naar de agent is dan is het anders.Een vuurwapen van de politie moet het LAATSTE red middel zijn om te gebruiken.

Je bent een agent en je laat iemand die een vuurwapen bezit, (dat is althans op dat moment de situatie), wegrennen en je roept "Halt Politie" en je hoopt dan maar dat hij stopt en zijn handen omhoog doet i.p.v. stopt, omdraait en naar zijn wapen grijpt.. Is dat te verkiezen?



Ik denk dat de agent een zeer zware pijp had gerookt als hij iemand met een vermeend vuurwapen had laten gaan.



Nee, ben ik niet met je eens, en zijn superieuren ook niet, zover ik weet is de desbetreffende agent niet geschorst o.i.d..

Je bent een agent en je laat iemand die een vuurwapen bezit, (dat is althans op dat moment de situatie), wegrennen en je roept "Halt Politie" en je hoopt dan maar dat hij stopt en zijn handen omhoog doet i.p.v. stopt, omdraait en naar zijn wapen grijpt.. Is dat te verkiezen?

Ik denk dat de agent een zeer zware pijp had gerookt als hij iemand met een vermeend vuurwapen had laten gaan.

En wat had hij dan moeten doen? Veronderstel dat hij 'm had ingehaald, wat dan? Potje worstelen? Terwijl de tweede verdachte er ook is? Nee, met alle respect, ook jij hebt hier weinig kijk op

