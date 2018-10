Vrouw denkt dat mes in spookhuis nep is en steekt vriend neer

Griezeliger wordt het niet. Een vrouw dacht dat ze in een Amerikaans spookhuis een nepmes kreeg van een acteur om voor de grap een van haar vrienden neer te steken. Het bleek alleen geen grap.



In de Nashville Nightmare, zoals het spookhuis heet, vroeg een angstaanjagend uitgedoste man aan een van de vrouwen of ze weleens door een van haar vrienden voor de gek was gehouden. Toen ze bevestigend antwoordde, gaf hij haar een mes om diegene neer te steken. De vrouw dacht dat het een grapje was en dat het om een acteur met een speelgoedmes ging. Ze stak haar vriend in zijn arm.



"Toen ze het mes terugtrok, realiseerde ze zich dat er bloed op zat. Er zat een gat in het shirt van het slachtoffer en er spoot bloed uit zijn linkerarm", klinkt het in het politierapport. De vreemde man nam daarop het mes terug en verdween. De jongen moest in het ziekenhuis worden behandeld.



Twee vrienden hebben verklaard aan de politie dat ze ervan overtuigd zijn dat de vrouw net als de rest van de groep dacht dat het om een acteur ging.

Reacties

10-10-2018 18:51:55 stora

Oudgediende







Spooky hoor. Ze kregen dus wel echt waar voor hun geld.

Meestal komen de mensen eruit en denken ze, was dat nou eng?

10-10-2018 19:06:23 Mamsie

Oudgediende







Wat is dát voor een gevaarlijke gek die daar in dat spookhuis bezig is goedbedoelende mensen tot moordenaars te maken?

10-10-2018 21:29:50 GroteMop1983

Oudgediende







Gelukkig stak ze hem in zijn arm, het had erger kunnen aflopen.

