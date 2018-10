Catherine Keyl vindt dat #MeToo de sfeer verpest

Catherine Keyl vindt het heel erg jammer dat de wereld zo verandert door alle #MeToo-schandalen. Straks durft geen man nog met een vrouw te flirten. Dat zegt de tv-dino in De Telegraaf. Keyl vindt dat #MeToo de sfeer aan het verpesten is. Ze merkte het aan zichzelf tijdens een vlucht naar Alicante, toen ze met plezier keek naar het flirten van de Oekraïense purser en de Spaanse stewardess. “Bij het beginnend liefdesspel in de cabine dacht ik steeds: als ze hem maar niet aanklaagt.”

Aan het eind van de vlucht durfde de purser haar paardenstaart al aan te raken. De vriend waar Keyl mee reisde vond het riskant. “Als ik die purser was, zou ik maar uitkijken. Alleen als vrouwen er nadrukkelijk om smeken, doe ik zoiets. Verder neem ik geen risico!“, merkte hij op.



De presentatrice vindt het verschrikkelijk dat mannen nu niets meer durven. “Andere mannen in mijn omgeving zeggen dat ze voorheen collega’s nog wel eens een broederlijk klapje op de bil gaven. Maar nu? No way, geen denken meer aan.”



In de Verenigde Staten gaat het allemaal nog verder, zegt Keyl. “Een vriendin van mij werkt in een wolkenkrabber in Manhattan en mag van haar werkgever niet meer alleen met een man in de lift.”



“Wat ongelooflijk jammer dat mannen door al dit #MeToo-gedoe echt bang zijn geworden om flirterig te zijn met vrouwen.”

Reacties

10-10-2018 16:36:17 merlinswit

Oudgediende



WMRindex: 3.818

OTindex: 2.915

Quote:

broederlijk klapje op de bil Een broederlijk klapje op de bil bestaat niet. Net zo min als een broederlijke of zusterlijke greep in het kruis. Een vrouw die zich hier over beklaagd moet zich volgens deze ex-presentatrice dus maar laten aanranden. Terecht dat die klootzakken dat niet meer doen. Veel prettiger voor de vrouwen, met gezond verstand, om te werken.



Laatste edit 10-10-2018 16:42 Nou als mannen alleen met knnijpen in/ aanraken van lichaamsdelen, dronken voeren, met drugs verdoven en verkrachten kunnen flirten, dan mogen alle mannen inderdaad stoppen met flirten. Echt als eteromannen van te voren nadenken en nedenken dat vrouwen mensen zijn, is er niets aan de hand. Als Heteroman wil je ook niet flirtend betast worden door een homo of bi, wil je ook niet verkracht worden. Wat je niet wil dat je moeder, zus, dochter, vriendin of vrouw gebeurt bij het uit gaan, moet je ook niet doen bij andere vrouwen.Een broederlijk klapje op de bil bestaat niet. Net zo min als een broederlijke of zusterlijke greep in het kruis. Een vrouw die zich hier over beklaagd moet zich volgens deze ex-presentatrice dus maar laten aanranden. Terecht dat die klootzakken dat niet meer doen. Veel prettiger voor de vrouwen, met gezond verstand, om te werken.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: