Auto-ongeval door spin zorgt voor 20.000 euro schade

Een spinnetje in de auto proberen te verjagen, is misschien niet het allerbeste idee. Een Duitse bestuurder deed het toch en veroorzaakte zo een ongeval. De schade wordt op zo’n goede 20.000 euro geschat.



“De bestuurder reed met zijn wagen in Schopfloch in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg. Plots zag hij een spin en in een reflex probeerde hij het dier te doden. Maar zijn manoeuvre zorgde ervoor dat hij op de rijbaan voor tegenliggers belandde en botste met een VW-busje”, aldus de lokale politie. De passagier van het busje zou lichtgewond zijn. De schade aan de voertuigen loopt op tot zo’n 20.000 euro. Over het lot van het spinnetje is niks bekend. Arachnofoben zijn dus gewaarschuwd.

Reacties

10-10-2018 15:39:20 allone

Oudgediende



WMRindex: 35.737

OTindex: 66.688

Die Duitsers zijn niet erg dapper; pas geleden was het nog een wesp waardoor er eentje een botsing veroorzaakte.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: