Paus gaat misschien op bezoek in Noord-Korea

SEOUL: De Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un wil dat Paus Franciscus het officieel atheïstische land bezoekt, zei Zuid-Korea dinsdag.



Het presidentiële kantoor in Zuid-Korea zei in een verklaring dat Kim aan president Moon Jae-in tijdens de top vorige maand vertelde dat de Paus 'enthousiast' zou worden verwelkomd in Noord-Korea.



Kim is de afgelopen maanden nauw betrokken geweest bij diplomatie in wat gezien wordt als een poging om zijn kernwapenprogramma te gebruiken voor het versoepelen van economische sancties en militaire druk.

Noord-Korea controleert de religieuze activiteiten van zijn mensen heel strikt, en een soortgelijke uitnodiging voor een bezoek van de toenmalige paus Johannes Paulus II, na een inter-Koreaanse top in 2000, heeft nooit geleid tot een ontmoeting. Het Vaticaan drong erop aan dat een pauselijk bezoek alleen mogelijk zou zijn als katholieke priesters in Noord-Korea zouden worden toegelaten.



Moon is van plan Kim's verzoek om een pauselijk bezoek over te brengen als hij volgende week naar het Vaticaan reist. Moon zei maandag dat hij verwacht dat Kim binnenkort Rusland zal bezoeken en mogelijk een top zal houden met de Japanse premier Shinzo Abe.

Het Vaticaan heeft nog geen commentaar gegeven op de mogelijkheid van een pauselijk bezoek. Maar onmiddellijk na het nieuws bracht de persdienst van het Vaticaan een verklaring uit waarin werd bevestigd dat de Paus de president van Zuid-Korea zou ontvangen tijdens een audiëntie in het Vaticaan op 18 oktober.



Woordvoerder Greg Burke van het Vaticaan zei het publiek dat er een dag zal komen waarop de Vaticaanse staatssecretaris, kardinaal Pietro Parolin, een mis viert voor vrede op het Koreaanse schiereiland in de Sint-Pietersbasiliek, waaraan Moon zal deelnemen.



Franciscus bezocht Zuid-Korea in augustus 2014. In het vliegtuig terug naar Rome sprak hij de hoop uit dat de verdeeldheid zou worden overwonnen door te zeggen "de twee Korea's zijn broeders, zij spreken dezelfde taal."

"Als je dezelfde taal spreekt, komt dat omdat je dezelfde moeder hebt, en dit geeft ons hoop," zei de Paus. "Het lijden door de verdeeldheid is enorm, en ik begrijp dit en bid dat het eindigt."



De aangekondigde opening van Noord-Korea komt een paar weken nadat het Vaticaan een mijlpaal heeft getekend met Communistisch China, de nauwste bondgenoot van Noord-Korea, over de bisschoppelijke nominaties, gericht op het beëindigen van tientallen jaren van spanningen die hebben bijgedragen aan het verdelen van de Chinese kerk en het belemmeren van de inspanningen om de betrekkingen tussen de beide China's te verbeteren, aldus het Vaticaan.



De priesters van het Vaticaan werden al lang geleden door Noord-Korea verdreven en door de staat benoemde leken houden nu de diensten.

De schattingen van het aantal Noord-Koreaanse katholieken variëren van 800 tot ongeveer 3.000, vergeleken met meer dan 5 miljoen in Zuid-Korea.

Azie woordvoerder Affatato van het persbureau Fides Catholica zei dat een bezoek van de Paus aan Noord-Korea "het vredesproces concreet zou ondersteunen" op het Koreaanse schiereiland. En ook dat de katholieken elkaar ontmoeten in een kerk in Pyongyang, een van de drie kerken die in Noord-Korea bestaan.

"Noord-Korea kan worden gezien in het kader van grote aandacht die de paus en de Heilige Stoel aan Oost-Azië besteden" met een duidelijk besef van de "politieke en diplomatieke dividenden die vrede op mondiaal niveau zou brengen", zei hij.

Na een ongebruikelijk provocerende reeks van wapentests vorig jaar, heeft Kim sinds het begin van dit jaar een diplomatiek offensief gevoerd.

Hij stuurde uitnodigingen voor topbijeenkomsten met Seoul en Washington, wat leidde tot drie bijeenkomsten met Moon en een hooggeorganiseerde juni-top met de Amerikaanse president Donald Trump waarop ze de ambitieuze doelstelling van een nucleair vrij schiereiland formuleerden, zonder te beschrijven hoe en wanneer het zou gebeuren.

Kim heeft zichzelf gepresenteerd als een internationale staatsman, die lachend eten en wijn deelt met Zuid-Koreaanse functionarissen en die zich volkomen op zijn gemak voelt tijdens zijn ontmoeting met Trump in Singapore.

Maar de nucleaire onderhandelingen na de top tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten leverden een moeizame start op, waarbij het Noorden Washington beschuldigde van het formuleren van "gangsterachtige" unilaterale eisen voor denuclearisatie en het oproepen tot sancties voordat verdere vooruitgang op nucleair gebied wordt geboekt in de gesprekken.

Er zijn twijfels of Kim bereid is om de kernwapens van zijn land volledig af te staan, wat hij als een betere garantie voor overleving zou kunnen zien dan welke veiligheidswaarborg dan ook, die de Verenigde Staten hem zouden kunnen bieden.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo bezocht Kim in Pyongyang, de hoofdstad van Noord-Korea, op de zondag voor besprekingen over het opzetten van een tweede top met Trump.

