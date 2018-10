Straat acht maanden dicht, bewoners woest: 'We hoorden dit een dag van tevoren'

Een dag van tevoren hebben bewoners van het Zeeuwse Hulst te horen gekregen dat hun straat acht maanden dicht gaat. Ze zijn boos over de gang van zaken. "De gemeente is helemaal in de war."Maarten Verstraeten heeft een woonwinkel in de Frans van Waesberghestraat in het Zeeuwse Hulst. Via Facebook voert hij actie tegen het besluit van de gemeente om de doorgaande straat waar veel winkels aan zitten vanaf morgen acht maanden dicht te gooien.De straat moet dicht vanwege een bouwproject. In de straat komt allerlei bouwmaterialen en kranen te staan."De gemeente is helemaal in de war volgens mij", schrijft de ondernemer in een bericht op Facebook dat massaal wordt gedeeld. Door de afsluiting is zijn winkel niet meer goed bereikbaar; slecht voor de klandizie."Ik krijg net te horen dat onze straat vanaf eind deze week tot en mei 2019 afgesloten wordt om als bouwopslag te dienen. Hier zijn we niet eens officieel over ingelicht."Verstraeten laat het er niet bij zitten en komt met andere ondernemers in actie. Hij heeft een bezwaarschrift naar de gemeente gestuurd. Zijn actie krijgt veel bijval.Ook de eigenaresse van koffiezaak De Beleving heeft pas net de brief van de gemeente gekregen met het nieuws. "Acht maanden? Dat is wel ontzettend lang. Ik vind het gek dat we dit nu pas te horen krijgen."Volgens haar is de straat niet zo heel lang geleden ook al voor een lange periode dicht geweest. "Je bent natuurlijk voor je bereikbaarheid liever open. Dit is niet gunstig."Wethouder Diana van Damme stelt in de Zeeuwse krant PZC dat de 'economische kansen' van dat deel van de binnenstad opeens in een stroomversnelling terechtkwamen, waardoor het besluit van de wegafsluiting is genomen."De aannemer had de bewoners en bedrijven eigenlijk op de hoogte moeten stellen", zegt ze tegen de krant. De wethouder geeft toe dat ze zaak geen schoonheidsprijs verdient. "Hopelijk kunnen we de afsluiting zo kort mogelijk houden."Ook wil ze gaan kijken of het af te sluiten gebied wat kan worden verkleind.