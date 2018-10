Amerikaans wildreservaat organiseert Fat Bear-wedstrijd

In de winter verliezen beren maar liefst een derde van hun vetreserves en spieren. In de zomer proberen ze dit goed te maken en hun buikje te vullen. Het resultaat hiervan wordt getoond tijdens de #fatbeerweek, dit is een zinderende afvalrace waarin de ‘dikste beer van 2018’ wordt verkozen. De finale gaat tussen Beadnose en Jumbojet!Het is het Katmai National Park & Preserve, een wildreservaat in de Amerikaanse staat Alaska, dat de opmerkelijke wedstrijd organiseert. De finale gaat tussen twee zwaargewichten. In de ene hoek staat 409 Beadnose, een vrij blond exemplaar dat van lekker eten houdt. Hij heeft dit jaar erg hard geschranst voor zijn finaleplekje, want in de lente was hij nog vrij bescheiden van formaat. Toch laat Beadnose zien dat je met de juiste toewijding toch erg ver kunt komen.Tegenover Beadnose staat beer 747. Hoewel ze alleen maar een nummer heeft, vergelijken ze haar met een ‘jumbojet’. De bolle buik van deze dame raakt bijna niet van de grond en ze komt nauwelijks meer vooruit. Ze schakelde zelfs de gedoodverfde favoriet en winnaar van vorig jaar Otis uit in de kwartfinale.Er kan tot en met dinsdagavond gestemd worden op een van deze twee giganten en dan weten we wie de winnaar van de ‘Fat Bear’-wedstrijd wordt. Stemmen kan via de Facebookpagina van het natuurreservaat.