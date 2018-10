Moord opgelost dankzij Fitbit-horloge

Een Fitbit-sporthorloge heeft in Californië zijn nut dubbel en dik bewezen. Dankzij het horloge kon immers een moord opgelost worden. In eerste instantie leek het erop dat het 67-jarige slachtoffer zelfmoord had gepleegd, maar uiteindelijk bleek de 90-jarige stiefvader van de vrouw haar te hebben vermoord.



De politie ontdekte de moord door de smartwatch van de vrouw. Het gaat om Karen Navarra, die half september dood werd gevonden in haar huis in San Jose. Ze zat in een stoel aan tafel met een steekwond in haar hals en wonden op haar hoofd. In haar rechterhand had ze een groot keukenmes. Een collega vond de vrouw, nadat ze niet naar kantoor gekomen was.



De politie onderzocht het Fitbit-horloge va de vrouw. Uit de informatie die daarop stond bleek dat de vrouw vijf dagen eerder opeens een hartslag had die omhoog schoot. Acht minuten later stopte haar hart voorgoed.



De politie controleerde de bewakingsbeelden van de camera’s die de vrouw thuis had en zag daarop dat op het moment van de verhoogde hartslag, de auto van haar stiefvader op de oprit van het huis stond. Dat maakte de man verdacht, waarna de politie op onderzoek uit ging en bij hem thuis kleding met bloedvlekken vond.



Aanvankelijk ontkende de stiefvader de moord en zei hij dat hij een pizza naar haar huis had gebracht en dat ze met hem naar de voordeur was gelopen toen hij vertrok. Uit de Fitbit bleek echter dat zij op dat moment al dood was. Vijf minuten nadat haar laatste hartslag te zien was, verliet de man het huis. Toen agenten hem met dat feit confronteerden, hoorden ze de stiefvader ‘ik ben erbij’ mompelen toen ze de verhoorkamer even verlieten.



De stiefvader zit nog altijd vast en wordt aangeklaagd voor moord.

Reacties

Zo blijkt maar weer, je bent blijkbaar nooit te oud om een moord te plegen.

Ze zat .. met een steekwond in haar hals en wonden op haar hoofd. Dat klinkt helemaal niet naar zelfmoord, zelfs al zou ze geen Fitbit-horloge hebben gehad (wat in dit geval wel erg handig was idd)



90 jaar ; was dat zijn eerste moord?



@networkdrone : gelukkig maar gelukkig maar

