Op reis naar Nieuw-Zeeland? Haal dan je wachtwoorden maar boven

Ga je binnenkort op reis naar Nieuw-Zeeland? Dan moet je wel bereid zijn de wachtwoorden van je telefoon, tablet en laptop prijs te geven. Na een wetsaanpassing mag de douane bij grenscontroles ook de inhoud van je elektronica controleren.



Weiger je je wachtwoorden af te geven, dan loop je het risico dat je je elektronica in moet leveren én dat je een boete moet betalen die kan oplopen tot maar liefst 2900 euro! Volgens een woordvoerder van de douane was de wetsverandering nodig. Dat heeft vooral te maken met de shift van papier naar digitaal, wat volgens de woordvoerder betekent 'dat het merendeel van verboden materiaal en documenten nu elektronisch wordt bewaard'.



Maar volgens de New Zealand Council for Civil Liberties(NZCCL) is de wet helemaal niet zo nuttig als de douane doet voorkomen. Volgens de voorzitter van NZCCL, Thomas Beagle, komt dat doordat criminelen de controle met gemak zullen omzeilen en vooral onschuldige reizigers getroffen worden. 'Iedere professionele crimineel die iets te verbergen heeft, kan voor vertrek zijn data in de cloud opslaan, reizen met een gewiste smartphone en alles weer herstellen zodra ze goed zijn aangekomen', aldus Beagle.



Tegenstanders van de nieuwe wet omschrijven het daarom als zware inbreuk op de privacy. Het schendt niet alleen de privacy van de eigenaar van het toestel, maar ook de privacy van de personen met wie hij of zij heeft gecommuniceerd. 'Moderne smartphones bevatten een enorme hoeveelheid gevoelige informatie, zoals e-mails, brieven, medische dossiers en persoonlijke foto's', stelt Beagle. 'De douane heeft nu de macht om zonder enige rechtvaardiging binnen te dringen in je smartphone, exact wat ze altijd al wilden.'



Dat gebeurt niet bij iedereen, maar zodra je je in de ogen van de douane verdacht gedraagt, moet je met je wachtwoorden op de proppen komen. Volgens de woordvoerder van de douane is het aantal toestellen dat wordt doorzocht 'zeer laag'. Van de veertien miljoen reizigers die vorig jaar extra werden gecontroleerd, werden er slechts 537 toestellen doorzocht.



Het al in meer landen is toegelaten dat medewerkers bij de douane elektronica doorzoeken, maar Nieuw-Zeeland is het eerste land dat ook echt boetes gaat opleggen zodra iemand weigert om zijn of haar wachtwoord te delen.

Reacties

10-10-2018 09:20:32 venzje

Oudgediende



WMRindex: 13.178

OTindex: 3.757

Quote:

Iedere professionele crimineel die iets te verbergen heeft... Let wel: dit geldt niet voor amateurcriminelen. Let wel: dit geldt niet voor amateurcriminelen.

10-10-2018 09:26:04 networkdrone

Senior lid

WMRindex: 330

OTindex: 0





: Ook de amateurcriminelen kunnen dit met gemak doen. Apps genoeg die dit met gemak kunnen doen. Gevaarlijke trend. Het artikel geeft duidelijk aan waarom deze wet geen nut heeft. @venzje : Ook de amateurcriminelen kunnen dit met gemak doen. Apps genoeg die dit met gemak kunnen doen.

10-10-2018 10:05:16 SamuiAxe

Oudgediende



WMRindex: 5.152

OTindex: 873





Idiote wet!! Dan moeten er bij de Nieuw-Zeelandse douane vele talenwonders werken! Er zijn ongeveer 7000 verschillende talen op Aarde. Iedereen zal normaliter alles in zijn of haar eigen taal opgeslagen hebben.. Begin er maar aanIdiote wet!!

10-10-2018 10:05:47 Hisoka

Erelid



WMRindex: 1.052

OTindex: 975

Nog een land om niet meer heen te gaan, het gaat wel hard, en je privacy is minder en minder en minder van belang, we zullen toch een keer genoeg is genoeg moeten zeggen.

10-10-2018 11:07:01 venzje

Oudgediende



WMRindex: 13.178

OTindex: 3.757

@networkdrone :

: Ook de amateurcriminelen kunnen dit met gemak doen. Apps genoeg die dit met gemak kunnen doen. Quote @venzje : Ook de amateurcriminelen kunnen dit met gemak doen. Apps genoeg die dit met gemak kunnen doen. Echt waar?

10-10-2018 11:32:10 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 3.357

OTindex: 189

S



Maar ja, net zoals de vraag "Bent u terrorist" zal dit wel een doel hebben dat dieper ligt dan wat ze beweren. @SamuiAxe : Dan was dit toch wel duidelijke sarcasme hehe.Maar ja, net zoals de vraag "Bent u terrorist" zal dit wel een doel hebben dat dieper ligt dan wat ze beweren.

10-10-2018 13:13:04 SamuiAxe

Oudgediende



WMRindex: 5.152

OTindex: 873

@DrZiggy : @DrZiggy :

: Dan was dit toch wel duidelijke sarcasme hehe. Quote @SamuiAxe : Dan was dit toch wel duidelijke sarcasme hehe.



Echt waar? Echt waar?

10-10-2018 14:37:23 SamuiAxe

Oudgediende



WMRindex: 5.152

OTindex: 873





"Jij vindt het zelfs leuk als hij een scheet laat!".. @Emmo : Zoals ze in Den Bosch zeggen:"Jij vindt het zelfs leuk als hij een scheet laat!"..

10-10-2018 14:55:47 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 67.137

OTindex: 29.627

o jee, ik kan dus niet meer naar Nieuw-Zeeland, want mijn prepaid mobieltje heeft helemaal geen wachtwoord dat ik kan geven

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: