Mysterie: Meisje bloedt uit ogen en oren

Een bizarre aandoening bij een 17-jarig meisje stelt artsen voor een raadsel. Marnie Harvey heeft namelijk al drie jaar lang last van bloedingen, maar waar ze vandaan komen blijft een groot mysterie. Ondertussen kan Harvey nauwelijks het huis uit.In een wanhopige poging erachter te komen welke aandoening ze heeft, vertelt Harvey haar verhaal aan The Daily Mail. Het begon allemaal in 2013 toen ze bloedspetters op haar kussen vond. Met haar moeder Catherine (43) bezocht ze een huisarts, maar die vond niets geks.Terwijl haar aandoening steeds erger werd, ging het zoeken naar een oorzaak door. In juli vorig jaar schrok ze zich een hoedje toen er ook bloed uit haar ogen sijpelde. Inmiddels is het zo erg dat ze vijf keer per dag bloedt uit haar ogen, neus, oren of vingernagels. De laatste weken bloedt ze ook wel eens uit haar tong en hoofdhuid.Ondertussen staan specialisten van verschillende afdelingen voor een raadsel. Ze hebben geen idee wat het plotselinge bloeden veroorzaakt. Volgens hen is Harvey, uit Stok-on-Trent, de enige persoon in het Verenigd Koninkrijk die deze unieke combinatie van symptomen heeft. Doktoren noemen haar dan ook wel ‘The Mystery Girl’.Voor Harvey heeft de aandoening nogal ingrijpende gevolgen. Ze heeft het gevoel dat haar leven op pauze staat: “Ik ging elke dag op stap met vrienden, maar nu ben ik te bang en ben ik aan huis gekluisterd”, vertelt ze. “In de zomer ging het nog wel, want dan kon ik mijn bloedende ogen achter mijn zonnebril verbergen, maar nu dat ook niet meer gaat, blijf ik thuis. Ik weet nooit wanneer het bloeden begint en wil mensen niet bang maken.”Terwijl Harvey van specialist naar specialist gaat, blijft ze dromen van een beroep als verpleegster en van het vinden van een vriendje. Maar voorlopig wordt ze elke dag wakker met paarse en blauwe plekken over haar hele lichaam, die vaak opzwellen en bij elke aanraking pijn doen.Hoewel haar klachten lijken te verergeren, tonen tests aan dat er niets mis is met de voortplantingsorganen en vruchtbaarheid van Harvey: “Ze hebben mijn baarmoeder en eierstokken bekeken en alles is goed.” Dat artsen geen diagnose weten te stellen, is voor Harvey echter een grote frustratie: “Haar bloedtesten zijn goed, haar ijzergehalte is sterk”, aldus moeder Catherine. “Ze heeft geen tumoren, geen bloedziekten en haar bloed stolt goed.”Veel verder dan een arts in opleiding die de diagnose stigmata (de religieuze overtuiging dat het bloed de representatie is van het bloed van Jezus) stelde, is het niet gekomen: “We zijn geen religieuze familie. We willen echte antwoorden”, aldus Catherine. Daarop is het voorlopig nog even wachten: “De artsen zeggen dat ze gewoon niet weten wat de oorzaak is, ik ben hun mysterieuze meisje.”