Reuzenrad-oorlog barst los: Newcastle en Dubai jagen op records

London Eye is al een tijdje niet meer het hoogste reuzenrad ter wereld, en als het aan Newcastle ligt binnenkort ook niet meer van Europa. De stad bouwt een nieuw reuzenrad, dat zelfs het hoogste van de wereld moet worden. 'Whey Aye', zoals het gevaarte aan de rivier Tyne gaat heten, wordt 5 meter hoger dan het reuzenrad in Londen.Momenteel is de London Eye nog het hoogste reuzenrad van Europa met een hoogte van 135 meter. Millennium wheel, zoals de attractie ook wel wordt genoemd, staat op een vierde plek wereldwijd. Het hoogste reuzenrad van de wereld staat in Las Vegas. Die is 167,6 meter hoog. Nederlandse raderen komen niet voor in de wereldwijde top-10. Het rad op de pier in Scheveningen, met ruim 50 meter, is daarvoor niet hoog genoeg.Ondertussen jagen de Verenigde Arabische Emiraten op het wereldrecord. Dubai pompte al ruim een miljard euro in een een reuzenrad op Bluewaters Island . De opening van het rad is naar eind dit jaar uitgesteld. Zodra dit reuzenrad geopend is, verschalkt Dubai met gemak het rad in Las Vegas en het toekomstige reuzenrad in New York (190 meter).Grootste reuzenraderen ter wereld:1. High Roller, 167,6 meter hoog, Las Vegas (2014)2. Singapore Flyer, 165 meter hoog, Singapore (2003. Star of Nanchang, 160 meter hoog, Nanchang (China, 2006)4. London Eye, 135 meter hoog, London (1999)5. Changsha Ferris Wheel, 120 meter hoog, Changsha (China, 2004)Het 140 meter hoge, nieuwe reuzenrad in Newcastle vereist een investering van 100 miljoen pond. Dat is zo'n 113 miljoen euro. Met de bouw wordt ook een sportcomplex met tennisbanen, trampolines en een klimmuur gerealiseerd. Het is nog onduidelijk wanneer de Whey Eye daadwerkelijk in de skyline van de Britse stad te zien is.Pas later wordt het volledige miljoenenplan bij de gemeenteraad van Newcastle ingediend.