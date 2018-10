Britse man wordt 40 jaar lang als slaaf gehouden.

In Engeland heeft de politie een man uit een houten keet bevrijd die waarschijnlijk veertig jaar lang als slaaf is gebruikt. Dat hebben diverse Britse media bekendgemaakt.



De 58-jarige Brit zat opgesloten in een klein hok met een stoel en een eenvoudig bed op de vloer. Het was steenkoud in de keet in het noordwesten van Engeland. "Dit waren geen omstandigheden waar een mens in behoort te leven", aldus inspecteur Martin Plimmer tegenover de BBC. "Toen we hem vonden keek hij als een konijn in de koplampen zo verbaasd."

Volgens verklaringen lijkt het er op dat de persoon sinds zijn zestiende of zeventiende is gebruikt als slaaf. De Brit is weggebracht voor medisch en psychisch onderzoek. Of het slachtoffer ooit weer de oude wordt en of hij de psychische schade te boven komt, is de vraag.

Reacties

09-10-2018 17:34:05 Emmo

Stamgast



WMRindex: 36.785

OTindex: 19.733

Sylvana! Weer eentje om je druk over te maken.

09-10-2018 17:38:46 stora

Oudgediende



WMRindex: 12.344

OTindex: 1.439



Dat telt niet. @Emmo , nee, dit is een blanke man.Dat telt niet.

09-10-2018 17:43:08 Emmo

Stamgast



WMRindex: 36.785

OTindex: 19.733

@stora : Oh ja natuurlijk. Bij blanken kan dat allemaal niet.

09-10-2018 18:07:12 stora

Oudgediende



WMRindex: 12.344

OTindex: 1.439



@Emmo , het kan wel, zoals je in het artikel leest, maar dat is niet discriminerend.

