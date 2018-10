Pardon? Hagelnieuwe VW Kever uit 1964 kost 1 miljoen!

Zijn ze van de ratten besnuffeld, of is er hier meer aan de hand?De paradox van auto’s die in groten getale zijn geproduceerd, is dat er nagenoeg geen enkel volledig origineel exemplaar overblijft, ondanks dat er miljoenen van de band zijn komen rollen. Logisch natuurlijk, want geen sterveling overweegt een dergelijke auto aan te schaffen om hem vervolgens niet te gebruiken. Althans, bijna geen sterveling.In de Verenigde Staten was er in de jaren ’60 namelijk ene Rudy Zvarich, die dit juist wel deed. Zvarich was helemaal verliefd op zijn schitterende Volkswagen Beetle uit 1957. In zijn ogen was de auto in esthetisch opzicht perfect. Hierom was hij enorm geraakt toen hij er lucht van kreeg dat Volkswagen het uiterlijk van de Beetle voor het nieuwe model, dat in 1965 onthuld zou worden, ingrijpend ging veranderen. Met deze motivatie in het achterhoofd ging hij tijdig op zoek naar een nieuw exemplaar van zijn auto, zodat hij deze kon gebruiken wanneer zijn ’57 Beetle de geest zou geven.Na lang zoeken kwam Zvarich uiteindelijk terecht bij een dealer in Vancouver, Washington, waar hij een exemplaar vond uit 1964. De bolide had een simpele zwarte kleur met een fraai rood interieur. Zvarich hoefde niet tweemaal na te denken en kocht de auto, om er diezelfde auto onverzekerd mee naar huis te rijden. Hij ging zelfs zo ver een eigen accu mee te nemen, zodat de auto maar origineel zou blijven. Omdat Rudy zelf nog geen opslagruimte had, plaatste hij de Beetle bij een vriend. Twee jaar later was zijn eigen garage af en plaatste hij de auto, waarmee hij in de tussentijd niet had gereden, aldaar onder een doek. De vloeistoffen werden eruit gezogen en stof had geen mogelijkheid zich op de auto te verzamelen, dus Rudy was tevreden.Door de jaren heen begon Zvarich steeds meer auto’s te verzamelen en rijden. Hierdoor was het niet nodig de bolide onder de doeken vandaan te trekken. Zodoende bleef de auto volledig in nieuwstaat. Van 1966 tot 2016 stond de auto verborgen in de garage. Twee jaar voordat de auto het daglicht weer mocht voelen, overleed Zvarich op 87-jarige leeftijd. Zijn collectie liet hij achter aan een gelukkige neef. Diezelfde jongeman heeft inmiddels besloten de auto weg te willen doen.De auto heeft in zijn eerste en enige rit slechts 22 mijl (35 kilometer) afgelegd. De lak is misschien iets stoffig of dof, maar dit is te wijten aan het feit dat de auto nooit is gewassen. Men zegt dat het een van de meest originele, zo niet het meest originele exemplaar op aarde is. Bolides die wereldwijd in musea te vinden zijn, kunnen naar het schijnt niet tippen aan deze nagenoeg ongebruikte Beetle. Zelfs de zijspiegel en wieldoppen zitten nog in de doos. Of dit alles het prijskaartje van 1 miljoen dollar rechtvaardigt, dat valt te betwijfelen.