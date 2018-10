Automobilist raakt rijbewijs kwijt: dronken passagier rijdt levensgevaarlijk verder

De politie heeft afgelopen weekend bij Heerhugowaard van twee personen uit dezelfde auto hun rijbewijs afgenomen. Dat gebeurde op een merkwaardige en ook levensgevaarlijke wijze.



Het begon met het rijbewijs van de 66-jarige bestuurder, dat door een agent werd ingevorderd omdat de man op de N242 51 kilometer per uur harder reed dan is toegestaan.



Een 31-jarige passagier, ook een man uit Heerhugowaard, werd kwaad en schold de politieagent uit. De man was onder invloed van alcohol en de agent vertelde hem ook dat hij niet verder mocht rijden nu het rijbewijs van de bestuurder was ingenomen.



Toch had de agent een vermoeden dat zijn boodschap niet helemaal duidelijk was overgekomen. Op een afstand keek de motoragent toe en zag inderdaad dat het voertuig begon te rijden met de beschonken 31-jarige man achter het stuur.



De wagen ging er op hoge snelheid vandoor. Op de N242 werd een snelheid gehaald van 165 kilometer per uur, waar 80 is toegestaan. Ten noorden van Heerhugowaard op de Hasselaarsweg stopte het voertuig en zette de bestuurder het op een lopen.



De agent zette de achtervolging in en kreeg de man uiteindelijk te pakken. Zijn rijbewijs is ingenomen.

Reacties

09-10-2018 13:54 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 5.358

OTindex: 15.938

Dit soort achterlijke idioten mogen wat mij betreft meer dan 10 jaar hun rijbewijs inleveren en niet slechts een paar maanden zoals gebruikelijk is.

09-10-2018 14:25:57 Hisoka

Erelid



WMRindex: 1.049

OTindex: 975

@BatFish :

nou nou, er is niets gebeurd, niemand omgekomen, tevens lees ik niks over schade.



09-10-2018 14:27:57 Emmo

Stamgast



WMRindex: 36.785

OTindex: 19.733

@Hisoka : Gelukkig niet, maar als er wel wat was gebeurt waren de rapen gaar geweest.

