Mobiele wc op aanhanger te hoog voor viaduct: inhoud vloeit over straat

De chauffeur van een auto met aanhanger had zondagmiddag het viaduct op de Oosterkade in Groningen iets te hoog ingeschat, of zijn lading te laag. Gevolg: een botsing.Op de aanhanger stonden mobiele ecologische toiletten. Die vielen door de klap om en de inhoud ervan kwam op straat terecht.Volgens een getuige was de geur die van die inhoud afkwam zoals te verwachten: "Het stinkt naar zeik."