Totempaal voor Mies Bouwman te wankel en is nu al weggehaald

De totempaal voor Mies Bouwman, die afgelopen woensdag werd onthuld bij Beeld en Geluid in Hilversum, is alweer weggehaald. Het zes meter hoge kunstwerk ter herinnering aan de overleden presentatrice was te wankel, meldt de Gooi- en Eemlander."Het stond scheef en dreigde om te vallen", zegt een woordvoerder tegen de krant. Er worden herstelwerkzaamheden uitgevoerd. De verwachting is dat totempaal komende woensdag kan worden teruggezet op de lege plek in het Atrium.De totempaal bestaat uit gestapelde kubussen waarop de kunstenaars Ans Markus, Robin de Puy, Maarten Baas, Bas Kosters, Siegfried Woldhek, Gerti Bierenbroodspot en Marte Röling elk een portret van Mies hebben gemaakt.