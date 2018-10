Dealer vergeet dat hij geld in barbecue verstopte: duizenden euro's beschadigd

Een 29-jarige man is door de Brugse strafrechter veroordeeld tot twee jaar voorwaardelijke celstraf voor het dealen van vier kilogram cannabis. Een deel van zijn drugsgeld raakte verbrand, nadat hij het geld in de barbecue had verstopt.



Zijn drugsgeld verstopte V. op allerhande plaatsen in zijn woning, tot zelfs in de barbecue. Blijkbaar was de beklaagde die schuilplaats vergeten, want duizenden euro's raakten ernstig verbrand.



Hans V. slaagde er via de Nationale Bank wel nog in om zijn geld te recupereren. Begin mei werden tijdens een huiszoeking op meerdere plaatsen drugs aangetroffen. Hij verstopte de cannabis zelfs onder het park van zijn dochtertje en naast de babyvoeding in de kast.

Reacties

08-10-2018 12:27:16 venzje

Het zal wel indringend hebben geroken in dat huis. Wiet stinkt. En geld ook, zeggen ze.

08-10-2018 12:35:22 Emmo

Net een eekhoorn.

08-10-2018 12:37:33 BatFish

niet. Maar misschien wel nadat het in een barbecue heeft gelegen @venzje : eh, ik dacht dat het spreekwoord luidt: geld stinkt. Maar misschien wel nadat het in een barbecue heeft gelegen

08-10-2018 12:41:03 Beesie

Wat moet ik me voorstellen van dat park van zijn dochtertje?

Ik neem aan dat hij dan geld zat heeft. Ik kan me niet voorstellen dat ik zomaar zou vergeten dat ik ergens een paar duizend euro verstopt heb.

08-10-2018 13:03:34 omabep

Quote:

zelfs onder het park van zijn dochtertje ????

Ik heb geen idee hoe dat er in huis uitziet. Ik krijg het ook niet gevonden op internet.



????Ik heb geen idee hoe dat er in huis uitziet. Ik krijg het ook niet gevonden op internet.

08-10-2018 13:04:36 merlinswit

Met vlaamse woorden zit ik er wel vaker naast. Het is de box. (sorry maar tablets en editten met een link toevoegen is vragen om problemen

http://www.vlaamswoordenboek.be/definities/term/park Laatste edit 08-10-2018 13:08 @Beesie : Ik kan me daar ook niet veel bij voorstellen. "onder het park van zijn dochtertje" hooguit dat ze daarmee de wandelwagen bedoelen in vlaanderen.Met vlaamse woorden zit ik er wel vaker naast. Het is de box. (sorry maar tablets en editten met een link toevoegen is vragen om problemenhttp://www.vlaamswoordenboek.be/definities/term/park

08-10-2018 13:07:20 Mamsie

Áls je een dergelijk bedrag gewoon vergeet, ben je volgens mij niet onbemiddeld. Anders zou hij het geen seconde vergeten!

08-10-2018 14:51:56 allone

@Beesie : ik zag later dat

ik ben niet verbaasd dat hij het vergeet, als hij op zo veel plaatsen geld verstopt heeft.. gelukkig zal hij dat probleem voorlopig niet meer hebben ik zag later dat @merlinswit het ook al had opgezocht .. en trouwens,ik ben niet verbaasd dat hij het vergeet, als hij op zo veel plaatsen geld verstopt heeft.. gelukkig zal hij dat probleem voorlopig niet meer hebben

08-10-2018 14:53:43 venzje

@allone : babyparking, want je parkeert er je baby in. @Beesie : Eigenlijk is het natuurlijk een, want je parkeert er je baby in.

