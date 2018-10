Nobelprijswinnares had geen Wikipedia-pagina, en dat is niet vreemd

Wat doe je als je een onbekende naam tegenkomt en meer over diegene wilt weten? In de meeste gevallen waarschijnlijk Google > Wikipedia. Zo ging het bij veel mensen ook toen Donna Strickland dinsdag de Nobelprijs voor de Natuurkunde kreeg. Alleen: Strickland had, ondanks haar staat van dienst, nog geen eigen wiki.Het legde de vinger op een zere plek van de online-encyclopedie en een van de meest bezochte websites ter wereld: slechts 17 procent van de ruim anderhalf miljoen biografieën op Wikipedia gaat over een vrouw. Het platform probeert daar al jaren verandering in te brengen, maar vooralsnog met weinig succes. Dat heeft met een paar zaken te maken.Een daarvan is de groep mensen die aanpassingen doen op Wikipedia. Iedereen kan wijzigingen doorvoeren, maar slechts een kleine groep doet dat ook. "Dat zijn vooral hoogopgeleide technisch onderlegde jonge mannen", erkende Wikipedia-oprichter Jimmy Wales een paar jaar geleden al.Slechts zo'n 15 procent van de mensen die wel eens een Wikipedia-pagina heeft aanpast, is vrouw. Dat is terug te lezen op een pagina die speciaal voor dit onderwerp gemaakt is: 'Gender bias on Wikipedia'. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen sneller over vrouwen schrijven. Daarom zou het goed zijn wanneer er meer vrouwen meedoen aan het wiki-project.De Canadese Donna Strickland won deze week de Nobelprijs voor de Natuurkunde. Op het moment dat ze die prijs won had ze geen Wikipedia-pagina. Haar pagina kwam er pas anderhalf uur nadat ze de Nobelprijs won voor onderzoek naar de functies van lasers in de natuurkunde.Dat vooral mannen actief zijn op Wikipedia, is een probleem voor het platform. "Want mannen en vrouwen hebben over het algemeen andere interesses en voorkeuren", zei wetenschapper Julia Bear in 2016 tegen Harvard Business Review. Zij onderzocht waarom er zo weinig vrouwen bijdragen aan Wikipedia.Uit het onderzoek van Bear blijkt dat vrouwen zich minder geroepen voelen om bij te dragen aan de encyclopedie, omdat ze minder vertrouwen hebben in hun expertise en minder zeker zijn in het verbeteren van andermans werk. Vrouwen moeten daardoor héél zeker van hun zaak zijn voor ze een pagina aanpassen. Bij mannen ligt die grens lager.Bij een van de grootste sites ter wereld heeft dat gevolgen, zegt Joseph Reagle, die onderzoek deed naar de cultuur rond Wikipedia. De encyclopedie is momenteel de op vier na grootste site ter wereld, en voor veel mensen een van de belangrijkste bronnen voor het vinden van informatie. "Op Wikipedia wordt kennis overgedragen", zegt Reagle. "Als je daarheen gaat en geen vrouwelijke rolmodellen ziet, kan dat flinke gevolgen hebben voor mensen."Wikimedia, de organisatie achter Wikipedia, is zich bewust van het probleem. Daarom organiseert het speciale Wikipedia edit-a-thons. Daarbij is het de bedoeling om meer pagina's over vrouwen aan te maken. In totaal heeft dit initiatief 17.000 nieuwe Wiki-pagina's over vrouwen opgeleverd.Dat de man-vrouw-verhouding in de biografieën op Wikipedia ooit 50-50 wordt, lijkt overigens niet realistisch: zeker van de historische figuren is het leeuwendeel mannelijk, mede door de minder prominente rol van vrouwen in het verleden.