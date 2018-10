Peuter versnippert duizend dollar: Ooit kunnen we hierom lachen

De 2-jarige Leo is dol op het versnipperen van papier. Hij mag zijn moeder altijd helpen bij het vernietigen van betaalde rekeningen. Maar het werd een dure hobby toen hij de spaarcentjes van het gezin in handen kreeg.



Leo's ouders Ben en Jackee hadden zo'n 1000 dollar gespaard om seizoenskaarten te kopen van hun lievelingsteam, de Utah Utes. Toen ze het geld wilden pakken, was de envelop verdwenen. Tot Jackee iets in de papierversnipperaar vond.



"Normaal doe ik hem altijd uit, maar ik denk dat ik hem nu aan heb laten staan", redeneert Jackee. Hun familiefortuin was veranderd in sliertjes. "Ooit kunnen we hierom lachen", relativeerde Ben meteen.



"Je hoort wel eens van kinderen die op het behang tekenen. Ik ken niemand met een kind dat 1000 dollar versnippert", lacht Ben. "Hoe van streek en ziek we er ook van zijn, je kunt hier alleen maar om lachen."



De ouders kunnen hun geld terugkrijgen als ze het opsturen naar het ministerie van Financiƫn. Dat proces kan wel twee jaar duren.



Leo mag de papierversnipperaar voorlopig niet meer gebruiken.

Tja, dan moet je je kinderen maar geen domme dingen leren

@SamuiAxe : Kinderen doen ook zonder het geleerd te hebben domme dingen. Volwassen overigens ook

@Emmo : Klopt, maar als ze het uit zichzelf doen hoef je jezelf als ouder niet de schuld te geven. Nu dienen de ouders de hand in eigen boezem te steken. Het kind deed gewoon het kunstje dat zijn ouders 'm geleerd hebben..

