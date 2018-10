Meisje (13) oog in oog met inbrekers in woning Bussum

BUSSUM - Een 13-jarig meisje uit Bussum kreeg eergisteren de schrik van haar leven: toen ze rond het middaguur thuiskwam, bleken er twee inbrekers het huis aan de Anton Mauvelaan te doorzoeken.



Bij het zien van het duo rende het meisje naar buiten en riep om hulp. Voor de inbrekers - die haar in de smiezen hadden gekregen - was dat het teken om te vertrekken. Ze vluchtten via de voordeur naar buiten en lieten een deel van de buit achter.



Buurtbewoners die op het geschreeuw van het meisje waren afgekomen, belden de politie en gingen achter de inbrekers aan. konden niet voorkomen dat ze in een auto stapten en wegreden.



De gealarmeerde politie had meer succes. Onderweg naar de woning zagen agenten een auto rijden die aan het opgegeven signalement voldeed, en dwongen de bestuurder te stoppen.



In de auto werden eigendommen van de bewoners gevonden. De inzittenden - mannen van 26 en 31 jaar oud uit Huizen - zijn aangehouden en meegenomen naar het bureau. De gestolen spullen zijn teruggegeven aan het gezin.

Reacties

07-10-2018 10:27:13 allone

Oudgediende



WMRindex: 35.675

OTindex: 66.624

Alles is goed afgelopen, dus ze heeft er een spannend verhaal aan overgehouden.. En hopelijk voelt ze zich thuis nog veilig, een goed alarmsysteem zou niet slecht zijn, dat heeft mijn broer ook sinds er ingebroken is (ook in Bussum, is dat zo'n gevaarlijke gemeente?)

07-10-2018 10:45:25 SamuiAxe

Oudgediende



WMRindex: 5.125

OTindex: 873

Waarschijnlijk waren die klootzakken eerder thuis dan dat de gedupeerden hun spulletjes terug hadden..

07-10-2018 11:46:37 Emmo

Stamgast



WMRindex: 36.733

OTindex: 19.702

@SamuiAxe : Tsja, je kunt die arme, behoeftige en armlastige inbrekers ook niet aan de traumatiserende ervaring blootstellen van het opgesloten zijn.

07-10-2018 11:50:52 SamuiAxe

Oudgediende



WMRindex: 5.125

OTindex: 873

@Emmo : Precies! Veel beter is het om ze aan hun klootzakken op te hangen!

07-10-2018 13:39:24 omabep

Oudgediende



WMRindex: 7.818

OTindex: 2.981





: Ik ken iemand die het heeft meegemaakt, zij slaapt al jaren slecht dus ik denk dat je instelling toch wel heel sterk moet zijn wil je je weer veilig kunnen voelen, zelfs verhuizen hielp niet. Het vertrouwen is weg en je beseft te hard dat het je weer kan overkomen. Wat goed van dat meisje om direct rechtsomkeer te gaan en te gillen. @allone : Ik ken iemand die het heeft meegemaakt, zij slaapt al jaren slecht dus ik denk dat je instelling toch wel heel sterk moet zijn wil je je weer veilig kunnen voelen, zelfs verhuizen hielp niet. Het vertrouwen is weg en je beseft te hard dat het je weer kan overkomen.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: