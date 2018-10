Winnaar 245 miljoen houdt prijs weken geheim voor familie en vrienden

Een New Yorkse bouwvakker die onlangs 245 miljoen dollar (219 miljoen euro) won in een loterij heeft zijn megawinst wekenlang verborgen weten te houde

Tja, klinkt heel logisch, en kan ik me allemaal goed voorstellen. Vraag me af of je in NL ook niet anoniem mag blijven?

Quote: " Sinds bekend werd dat hij miljonair is, gaat zijn telefoon voortdurend over. "Allemaal mensen die zeggen bevriend met me te zijn. En familieleden die ik al jaren niet heb gezien."

Ik vind het een rare wet,Maar in de kleine lettertjes van de loterijen staat vaak dat je mee moet doen met promo acties.Maar dat de gemeente wet voorschrijft dat je jezelf kenbaar moet maken is raar. @allone , als er een grote prijs is gewonnen in de staatsloterij dan wordt er niet meer vermeld dan de plaats waar die prijs is gevallen.Bij de postcodeloterij komen ze bij je aan de deur, maar het is aan jou om de deur open te doen.

07-10-2018 13:36:37

Een Nederlander komt in een cafeetje in de grensstreek zijn oude Belgische vriend tegen. Hij vertelt hem dat hij een lot heeft gekocht in de Nederlandse Staatsloterij en dat hij daarmee een prijs van een miljoen euro heeft gewonnen. Awel, wat heeft gij toen gedaan, vraagt de Belg. Nou, zegt de Nederlander, ik ben naar mijn baas gegaan, ik heb zijn bureau overhoop gegooid, ik heb hem uitgescholden en ik heb hem een trap onder zijn kont gegeven en ik heb gezegd: Ik heb een miljoen gewonnen in de Staatsloterij, ik zeg mijn baan hierbij op.

De Belg koopt de volgende dag een lot in de Belgische Staatsloterij (of wat daar in dat land voor door mag gaan).

Hij wint een half miljoen euro. Hij gaat de volgende dag naar zijn baas, gooit diens bureau overhoop, hij scheldt hem uit en hij geeft hem een trap onder zijn kont. Dan zegt hij: Ik heb een half miljoen euro gewonnen in de Belgische Staatsloterij. Voortaan kom ik hier halve dagen werken.