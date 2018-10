Mannen gaan luieren zonder bonus, vrouwen werken altijd hard

Mannen doen minder hun best als ze hun bonus verliezen. Vrouwen, daarentegen, werken net zo hard. Dat concluderen Duitse onderzoekers na een wetenschappelijk experiment. Alleen maar vrouwen in dienst nemen dus? "Dat is te kort door de bocht."



Mannen gaan het zo'n 12 procent rustiger aan doen, zagen economen Volker Benndor, Holger Rau en Christian Sölch, als zij in plaats van een geldbedrag per klus een vooraf vastgesteld loon krijgen.



Vrouwen zijn stabiel. Een bedrag per klus, vast loon, wel of geen bonus: het heeft nauwelijks invloed op hun motivatie. Bij hen treedt het zogenoemde 'motivational crowding-out'-fenomeen niet op: beloningen of straffen hebben geen invloed op hun intrinsieke motivatie.



Maar werkgevers die nu denken dat ze beter af zijn met uitsluitend vrouwen in hun team komen bedrogen uit, zegt eerste auteur Benndorf tegen RTL Z. Zo'n bonus werkt namelijk ook de andere kant op: met een financiële prikkel kun je je (mannelijke) personeel een motivatieboost geven. "Onze conclusie kan wel richting geven aan bedrijven meer vrouwelijk personeel willen werven", aldus Benndorf.



Ook zijn de uitkomsten relevant voor bedrijven die hun beloningssystematiek op de schop nemen, eventueel gedwongen door de overheid die strengere bonuswetgeving ontwerpt.



Bedrijven die overwegen hun bonussen, of variabele beloningen, af te schaffen of uit te faseren moeten daar goed over nadenken, zegt Benndorf. "Immers, dat kan de arbeidsethos van mannen flink verlagen."

Reacties

06-10-2018 17:25:23 merlinswit

Oudgediende



WMRindex: 3.799

OTindex: 2.915

Nu nog er achter komen wat vrouwen dan wel motiveert. Dat vrouwen minder bonus jagers zijn zou ook deels het verschil in loon kunnen verklaren.

06-10-2018 17:49:01 stora

Oudgediende



WMRindex: 12.318

OTindex: 1.436

Die mannen deugen niet. Dat zijn ook de mannen die een leuke baan hebben, maar dan toch naar een ander bedrijf gaan waar ze 100 euro meer kunnen vangen.

Alleen is de vraag of die baan dan ook leuk is.

06-10-2018 18:09:46 omabep

Oudgediende



WMRindex: 7.814

OTindex: 2.981

Vandaar al die bonussen in het hogere kader gedeelte van de bedrijven.

06-10-2018 18:42:05 Emmo

Stamgast



WMRindex: 36.715

OTindex: 19.698

@omabep : Meer vrouwen in de top. Zijn we gelijk van die exorbitante bonussen af

06-10-2018 19:53:52 Kooldioxide

Senior lid



WMRindex: 784

OTindex: 73

@Emmo : Andersom. Haal de bonussen weg uit de top en je krijgt vanzelf meer vrouwen daar.

06-10-2018 20:49:14 allone

Oudgediende



WMRindex: 35.660

OTindex: 66.615

ik weet niet of hier onderzoek naar gedaan is, maar volgens mij doen vrouwen ook meer vrijwilligerswerk.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: