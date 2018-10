Man moet 10.000 euro betalen nadat hij hotelsleutels kwijtraakte

Een Oostenrijks hotel heeft een incassobureau ingeschakeld nadat een gast zijn sleutels kwijtgeraakte. De man moet daardoor bijna 10.000 euro betalen.



De gast verloor niet zomaar een sleutel, maar wel een loper waarmee eender welke kamer geopend kan worden. De eigenaar zag zich daardoor genoodzaakt elk slot te vervangen. Hoe de man aan een loper kwam is niet duidelijk, maar de consumentenbescherming vindt de claim absurd. 'Het is logisch dat als je iets kwijtspeelt, je deze moet vervangen. Maar alleen als er sprake is van echte schade, kan je een compensatie eisen en dan wel een die redelijk is', aldus Christian Schuster-Wolf van het Oostenrijkse overheidsagentschap voor consumentenbescherming.



De sloten vervangen bleek een dure grap voor het hotel Ze kregen een rekening in de bus van maar liefst 6.300 euro. Tijdens de werken ging het hotel een tijdje dicht, wat dan weer 3.000 inkomstenverlies betekende. Dat bedrag willen ze nu terugeisen van de hotelgast. De consumentenbond staat alvast volledig achter de beklaagde. Ze raden hem dan ook aan om het bedrag niet te betalen aangezien hij niet op de hoogte was van het feit dat hij een loper had. Het is niet duidelijk of het verhaal nog een juridisch staartje krijgt.

Reacties

06-10-2018 16:30:49 merlinswit

Oudgediende



WMRindex: 3.799

OTindex: 2.915

Een gast een loper geven. Dat hotel spoort niet.



06-10-2018 18:01:17 omabep

Oudgediende



WMRindex: 7.814

OTindex: 2.981





Ze konden het best wel doen waar de klanten bij waren zo'n klusje kost echt geen uren. Ook vind ik het vreemd dat hij juist die sleutel mee heeft gekregen, zoiets doe je toch nooit. Net wat Wel wat overdreven om het hotel tijdens het verwisselen van sloten op slot te gooien.Ze konden het best wel doen waar de klanten bij waren zo'n klusje kost echt geen uren. Ook vind ik het vreemd dat hij juist die sleutel mee heeft gekregen, zoiets doe je toch nooit.Net wat @merlinswit : zegt, ze sporen niet.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: