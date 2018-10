40.000 nog te bouwen huizen krijgen toch CV-ketel

Tot 1 juli van dit jaar konden ontwikkelaars van nieuwbouwprojecten nog een vergunning krijgen om huizen te bouwen mét gasaansluiting. Uit een analyse van onderzoeksbureau Bouwtrend, blijkt dat zo'n 40.000 nog te bouwen huizen zo'n CV-ketel met gasaansluiting krijgen. Terwijl in het klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland de komende decennia van het gas af moet.



Een lastige situatie erkent Jourdain Martens van Bouwtrend. 'De vraag is wie straks de kosten gaat dragen om deze huizen alsnog van het gas af te krijgen.' Martens vreest dat die kosten uiteindelijk bij de koper terecht gaan komen.

Reacties

05-10-2018 16:21:48 Sjaak

De voorraad zal ook wel op moeten. Weggooien is zonde.

05-10-2018 17:04:19 lonewolf

Een electrische CV-ketel is op dit moment zo'n 2.5 keer duurder ingebruik. En is dus geen alternatief voor de gas cv. Ook houdt dit in dat als heel nederland geen gas meer heeft. De energie centrales dit op moeten vangen met....... steenkolen en gas verbranden.



Ik ben echt benieuwd goe ze dat oplossen zonder dat wij als bevolking veel duurder uit zijn op onze energie rekening.



Dus ik vind het alleen maar een goed iets dat deze hiizen nog een gasaansluiting krijgen

05-10-2018 17:12:15 submarine

Zelfs al zóú 'de mens' het klimaat kunnen beïnvloeden, dan nóg is het waanzin om mensen op torenhoge kosten te jagen in dit kleine postzegellandje.



Maar Rutte gaat de planeet redden, hoor! Dat geleuter over 'het klimaat' komt me mijlenver de keel uit!Zelfs al zóú 'de mens' het klimaat kunnen beïnvloeden, dan nóg is het waanzin om mensen op torenhoge kosten te jagen in dit kleine postzegellandje.Maar Rutte gaat de planeet redden, hoor!

05-10-2018 18:46:54 Emmo

Vanuit economisch zowel vanuit energetisch oogpunt is gas uitfaseren zo'n beetje het domste wat je doen kunt. In het AD van donderdag (pag 19) wordt het ook nog eens leuk verklaard.



Ook de roemruchte warmtepomp met zijn 140% rendement legt het nog af tegen een modale CV-ketel als het om CO2-uitstoot gaat.

Tenzij natuurlijk die prik uitstootloos gegenereerd wordt. Kolen olie en gascentrales zijn dermate onrendabel dat alle voordeel van zo'n warmtepomp direct de ton ingaat.



Je moet wel het hele plaatje bekijken. Maar dat is te lastig voor zowel de milieubeweging als de HH politici. @lonewolf : Hoe ze oplossen? Simpel: gewoon alles veel duurder maken. Soortement geleide economie waar de ouwe Sovjetunie aan kapot gegaan is.Vanuit economisch zowel vanuit energetisch oogpunt is gas uitfaseren zo'n beetje het domste wat je doen kunt. In het AD van donderdag (pag 19) wordt het ook nog eens leuk verklaard.Ook de roemruchte warmtepomp met zijn 140% rendement legt het nog af tegen een modale CV-ketel als het om CO2-uitstoot gaat.Tenzij natuurlijk die prik uitstootloos gegenereerd wordt. Kolen olie en gascentrales zijn dermate onrendabel dat alle voordeel van zo'n warmtepomp direct de ton ingaat.Je moet wel het hele plaatje bekijken. Maar dat is te lastig voor zowel de milieubeweging als de HH politici.

