Medewerker parkeerbeheerder Schiphol 'leent' huis in Friesland

Een medewerker van een parkeerbeheerder op Schiphol is samen met zijn vriendin aangehouden in het Friese Gorredijk. Ze gebruikten zonder toestemming de woning van mensen die op vakantie waren en hun auto bij de parkeerbeheerder hadden achtergelaten.



Een oplettende buurman zag volgens Omrop Fryslân licht branden in de woning van de buren, waar hij tijdens hun vakantie op paste. Ook stond er een vreemde auto op de oprit. Toen hij aanbelde, deed een onbekende man de deur open en vertelde dat hij toestemming had om daar te verblijven.



De buurman vertrouwde het niet en belde zijn buren op hun vakantieadres. Omdat zij van niets bleken te weten, belde hij de politie.



Toen agenten vervolgens aanbelden, deed dezelfde man open. Hij vertelde te werken voor een bedrijf in de buurt van Schiphol dat valet parking aanbiedt en auto's parkeert voor mensen die op vakantie gaan.



De bewoners van het huis hadden daar hun autosleutel met huissleutel achtergelaten. Omdat alle gegevens bekend waren, reed de man met zijn vriendin vervolgens naar Gorredijk waar ze intrek namen in het huis.



Het stel voelde zich volgens Omrop Fryslân al thuis; er werden ook drugs gevonden. De 32-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 30-jarige vrouw uit de Filipijnen zijn aangehouden.



De politie doet onderzoek naar verschillende autosleutels die de man bij zich had. Mogelijk heeft hij ook van andere woningen gebruikgemaakt tijdens de vakantie van de eigenaren.

